Sağlık Bakanlığı 6 bin 409 Personel Alımında Takvim Değişti!

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda 6 bin 409 işçi alımında sözlü sınav takviminin değiştirildiği açıklandı.
Sağlık Bakanlığı daha önce yayımladığı duyurularda sözlü sınav sonuçlarını 31 Ocak 2019 tarihinde açıklayacaklarını duyurmuştu.
6 bin 409 işçi alımında takvim değişti. Sözlü sınav sonuçları da yeni takvime göre 2 Nisan 2019'da açıklanacağı belirtildi.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Sağlık bünyesine engelli memur alınacak mı
31 mart secimi kaybederse akp is iptal onun icin 2 nisan baska aciklamasi yok son dakika kararmi degistirilir .Ayrica kazananlari aciklayinda kazanamyanlar işine baksın kazananlar o tarihe kadar boşta kalsa Açlıktan ölür
Seçimden sonra olması garip .bu kadar insan o tarihe kadar napcak son vakitte tarihmi değiştirilir.size Oy veren ajdar gibi olsun
Biyomedikal mühendisi neden alınmıyor ne zaman alınacak
Neden böyle bişey yapıldı çok saçma demişlerki güvenlik soruşturması yetişmez eee o zaman ne mantıkla nisana atılıyor şimdi belli olmalıydı nisana kadar da soruşturma yapılabilirdi arkadaşlar artık gercekten Sacma olmaya başladı bişeyler yapalım insanların sahte tuzakları içinde yok olmayalım bir yanlışlık olduğunu belirtelim biz şimdi susarsak bir daha konuşamayız günlerdir bu günü bekliyoruz..
Ne hikmetse ala ala bitirmediniz ac aba biz niye hale işsiziz bütün gençler işsiz gerçe hep yaşlandık
Ne hikmetse ala ala bitirmediniz ac aba biz niye hale işsiziz bütün gençler işsiz gerçe hep yaşlandık
2 ay bekletmek?