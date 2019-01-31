Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sağlık Bakanlığı 6 bin 409 Personel Alımında Takvim Değişti!

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda 6 bin 409 işçi alımında sözlü sınav takviminin değiştirildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı 6 bin 409 Personel Alımında Takvim Değişti!

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda 6 bin 409 işçi alımında sözlü sınav takviminin değiştirildiği açıklandı.

31 Ocak 2019 Perşembe 15:25
Sağlık Bakanlığı 6 bin 409 Personel Alımında Takvim Değişti!

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda 6 bin 409 işçi alımında sözlü sınav takviminin değiştirildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı daha önce yayımladığı duyurularda sözlü sınav sonuçlarını 31 Ocak 2019 tarihinde açıklayacaklarını duyurmuştu.

6 bin 409 işçi alımında takvim değişti. Sözlü sınav sonuçları da yeni takvime göre 2 Nisan 2019'da açıklanacağı belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.01.2019 21:17
Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanlığı bin personel alımında takvim değişti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gül 6 saat önce

Sağlık bünyesine engelli memur alınacak mı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Levent 5 saat önce

31 mart secimi kaybederse akp is iptal onun icin 2 nisan baska aciklamasi yok son dakika kararmi degistirilir .Ayrica kazananlari aciklayinda kazanamyanlar işine baksın kazananlar o tarihe kadar boşta kalsa Açlıktan ölür

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Batak 5 saat önce

Seçimden sonra olması garip .bu kadar insan o tarihe kadar napcak son vakitte tarihmi değiştirilir.size Oy veren ajdar gibi olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Esma Bebek 5 saat önce

Biyomedikal mühendisi neden alınmıyor ne zaman alınacak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ela 4 saat önce

Neden böyle bişey yapıldı çok saçma demişlerki güvenlik soruşturması yetişmez eee o zaman ne mantıkla nisana atılıyor şimdi belli olmalıydı nisana kadar da soruşturma yapılabilirdi arkadaşlar artık gercekten Sacma olmaya başladı bişeyler yapalım insanların sahte tuzakları içinde yok olmayalım bir yanlışlık olduğunu belirtelim biz şimdi susarsak bir daha konuşamayız günlerdir bu günü bekliyoruz..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
işsizim 4 saat önce

Ne hikmetse ala ala bitirmediniz ac aba biz niye hale işsiziz bütün gençler işsiz gerçe hep yaşlandık

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
işsizim 4 saat önce

Ne hikmetse ala ala bitirmediniz ac aba biz niye hale işsiziz bütün gençler işsiz gerçe hep yaşlandık

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
X 3 saat önce

2 ay bekletmek?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Lise Mezunu Hemşire Alınacak!
Lise Mezunu Hemşire Alınacak!
Sağlık Bakanlığı'ndan Göreve Başlama Duyurusu (KPSS 2018/4 ve 2018/5)
Sağlık Bakanlığı'ndan Göreve Başlama Duyurusu (KPSS 2018/4 ve 2018/5)
En Az Lise Mezunu Sağlık Personeli Alınıyor!
En Az Lise Mezunu Sağlık Personeli Alınıyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim