Sağlık Bakanlığı 6 bin 409 Personel Alımında Takvim Değişti!

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda 6 bin 409 işçi alımında sözlü sınav takviminin değiştirildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı daha önce yayımladığı duyurularda sözlü sınav sonuçlarını 31 Ocak 2019 tarihinde açıklayacaklarını duyurmuştu.

6 bin 409 işçi alımında takvim değişti. Sözlü sınav sonuçları da yeni takvime göre 2 Nisan 2019'da açıklanacağı belirtildi.

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