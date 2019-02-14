Sağlık Bakanlığı 30 Bin Memur Alacak mı?

Sağlık Personeli konusunda hem sektörün personel ihtiyacı had safhada hem de birçok sağlık bölümü mezunları boşta... Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak personel haberlerine odaklanan adaylar için yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'i ziyaret eden ve sağlık personeli alımları ile ilgili soru yönelten kişiler Güven'den 2019 yılı için 30 bin personel alımı yapacağını öğrendi.

Sağlık Personelleri 2019 yılında açılacak olan merkezi atama kadrolarını beklerken 30 sağlık personeli alımının merkezi atama mı yoksa başvuru ile mi yapıalcağını merak ediyor.

KPSS CAFE olarak bilgi edinme kanunu kapsamında Sağlık Bakanlığı'na bazı sorular yönelttik ve cevap aldık.

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı personel alım planlaması ne şekildedir. Hangi pozisyona hangi şartlarda kaç personel alımı yapılacaktır? Şuan çalışan ve yeni alınması planlanan sağlık çalışanlarının özlük haklarında ne gibi iyileştirmeler yapılması öngörülüyor. Bu konuda bir çalışma var mıdır? şeklinde yönelttiğimiz soruya Sağlık Bakanlığı İnsan Kaynakları Planlama dairesi başkanlığı tarafından cevap verildi.

Verilen cevapta; "Bakanlığımız insan kaynakları planlaması, “Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarına ihdas edilen kadro/pozisyon sayısına göre, Sağlık personeline ihtiyacın en üst düzeyde olduğu unvandan başlamak üzere ve imkanlar dahilinde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden maksimum faydayı sağlayacak şekilde insan kaynakları planlaması yapılmaktadır.

Kadroya ve/veya pozisyona yerleştirme işlemleri, adayın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre tercileri doğrultusunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Personel alım ilanları Sağlık Bakanlığı, ÖSYM internet sayfalarında duyurulmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen cevapta herhangi bir sayı belirtmezken, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşen kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılı için 30 bin kadro talep ettiğini belirtiyorlar.

Hatta 30 bin kişilik kadro talebinin Cumhurbaşkanlığı makamına onay için gönderildiği ifade ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 30 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI?

30 bin personel alımı ile ilgili internette dolaşan haberlerin aslını yine Sağlık Bakanlığı'na sorduk. Önümüzdeki günlerde gelecek cevaba istinaden okurlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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