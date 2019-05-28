Sağlık Bakanlığı 29 Bin 689 Personel Alımında Flaş Gelişme!

Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmesi: Sağlık Bakanlığı 30 bin kamu personeli alımı başvuru şartları açıklaması. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına müjdeyi vermişti. Erdoğan bu yıl içerisinde 29 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Şimdi birçok kişi Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Bu arada Sağlık personeli adaylarını sevindiren haber Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş'tan geldi. Altıntaş; 30 bini aşkın atama için ilk tercihlerin Haziran ayında yapılacağını işaret etti. Sağlık Bakanlığı personel alımı için Haziran ayı bekleniyor. Ayrıca söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebilecek.

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

"İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek."

SÜREÇ NASIL TAKİP EDİLECEK?

Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 bin 689 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri açıklanmadı. Ancak bir önceki alım süreçlerine bakıldığında başvuru şartlarının benzer olacağı düşünülüyor.

- 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

İLK ATAMA HAZİRAN'DA VE İLK ATAMA 20 BİN KİŞİ OLACAK!

Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş tarafından yapılan açıklamada son 10 yılın en yüksek miktarda atamasının yapılacağını ve bu atama sayısının ise 30 bine yakın olacağını ifade etti. 30 bine yakın sağlık personeli alımında ilk tercihlerin Haziran ayında alınacağını belirtti. Atamalar ile ilgili bilgi Sağlık Bakan Yardımcıs Muhammet Güven'den geldi. Bakan Yardımcısı Muhammet Güven ilk tercihlerin Haziran ayında yapılacağını ve 30 bine yakın büyük alımda en fazla sayının ilk tercihlerde atanacağı bilgisine yer verildi. İlk tercihlerde atama sayısının en az 20 bin olacağını da ekledi.

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