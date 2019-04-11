Sağlık Bakanlığı 29 Bin 600 Personel Alımında Sona Gelindi! İşte detaylar!

Sağlık bakanlığı tarafından 29600 sözleşmeli mülakatsız personel alınacağı daha önce duyurulmuştu. Süreçle ilgili çalışmaların devam ettiği şartların ve teknik altyapının tamamlanması halinde alımlara ilişkin sürecin başlatılacağı söylenmişti.
Beklenen açıklama Sağlık Personelleri Platformundan geldi. Ali Aras Altıntaş yaptığı açıklamada bakanlığın personel alımına ilişkin teknik çalışmaları bitirmek üzere olduğunu söyledi.
Alımlar Nasıl Olacak?
Bakanlık alımları mülakatsız KPSS öncelikli olarak yapacak. KPSS puanı daha yüksek olan aday kadroyu da almış olacak.
Adaylar nasıl istihdam edilecek?
Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamalarda da söylendiği üzere bu kişiler sözleşmeli olarak bakanlık bünyesinde görev almış olacaklar.
Kadro dağılımı nedir ve resmi açıklama ne zaman Yapılır?
Kadro dağılımları halen kesin olarak bilinmemekle birlikte önümüzdeki hafta içerisinde bu resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da açığa kavuşması bekleniyor. Bunun yanı sıra kulislerde konuşulan kadrolar şu şekilde:
- Hemşire
- Ebe
- Psikolog
- Radyoloji Teknikerliği
- Ortopedi
- Tıbbi Laboratuvar
- İlk ve Acil Yardım Teknikerleri (Paramedik)
- Biyomedikal Mühendisleri
- Diyaliz Teknikeri
- Anestezi
- Sosyal Hizmet Uzmanları
- Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Ameliyathane teknikeri
- Ameliyathane Hizmetleri
- Odyometri
- Acil Tıp Teknisyenliği
- Eczane hizmetleri
- Sağlık yönetimi
- İş protez teknikeri
- Hemşire yardımcısı
- Radyoterapi teknikeri
- Çocuk gelişimi
- Fizik Tedavi teknikeri
- Adli Tıp Teknikeri
- Odyolog
- Ferfüzyonist
- İş ve Uğraşı Terapisti
- Diyetisyen
- Fizyoterapist
- Dil ve Konuşma Terapisti
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