Sağlık Bakanlığı 29 Bin 600 Personel Alımında Sona Gelindi! İşte detaylar!

Sağlık bakanlığı tarafından 29600 sözleşmeli mülakatsız personel alınacağı daha önce duyurulmuştu. Süreçle ilgili çalışmaların devam ettiği şartların ve teknik altyapının tamamlanması halinde alımlara ilişkin sürecin başlatılacağı söylenmişti.

Beklenen açıklama Sağlık Personelleri Platformundan geldi. Ali Aras Altıntaş yaptığı açıklamada bakanlığın personel alımına ilişkin teknik çalışmaları bitirmek üzere olduğunu söyledi.

Alımlar Nasıl Olacak?

Bakanlık alımları mülakatsız KPSS öncelikli olarak yapacak. KPSS puanı daha yüksek olan aday kadroyu da almış olacak.

Adaylar nasıl istihdam edilecek?

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamalarda da söylendiği üzere bu kişiler sözleşmeli olarak bakanlık bünyesinde görev almış olacaklar.

Kadro dağılımı nedir ve resmi açıklama ne zaman Yapılır?

Kadro dağılımları halen kesin olarak bilinmemekle birlikte önümüzdeki hafta içerisinde bu resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da açığa kavuşması bekleniyor. Bunun yanı sıra kulislerde konuşulan kadrolar şu şekilde:

Hemşire

Ebe

Psikolog

Radyoloji Teknikerliği

Ortopedi

Tıbbi Laboratuvar

İlk ve Acil Yardım Teknikerleri (Paramedik)

Biyomedikal Mühendisleri

Diyaliz Teknikeri

Anestezi

Sosyal Hizmet Uzmanları

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane teknikeri

Ameliyathane Hizmetleri

Odyometri

Acil Tıp Teknisyenliği

Eczane hizmetleri

Sağlık yönetimi

İş protez teknikeri

Hemşire yardımcısı

Radyoterapi teknikeri

Çocuk gelişimi

Fizik Tedavi teknikeri

Adli Tıp Teknikeri

Odyolog

Ferfüzyonist

İş ve Uğraşı Terapisti

Diyetisyen

Fizyoterapist

Dil ve Konuşma Terapisti

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