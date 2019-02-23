Sağlık Bakanlığı tarafından 25 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı 25 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler? gibi soruların yanıtlarını arayan vatandaşlar internetteki aramalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nda memur olmak isteyen milyonlarca aday, konuyla ilgili detayları ve personel alımının başlayıp başlamadığını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı duyuru sonrasında gündeme gelen 25 bin personel alımı kura çekilişleri ile ilgili bekleyiş sürerken Sağlık Bakanlığı 25 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler? soruları en çok merak edilen konular oldu. İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı 25 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler? soruları son günlerde internette rekor seviyede araştırılıyor. Sadece başvuru hakkında değil hangi bölümlere atama yapılacağına dair detaylar da adaylar tarafından merak ediliyor. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklaması ve Sağlık Bakanlığı 25 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler?sorularının yanıtları…

Sağlık Bakanlığı 25 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli atamasıyla ilgili, ’25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat’ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak.’ dedi.

Fahrettin Koca, 85’inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ilanı detaylarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

“2019’da pratisyen, aile hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimi olmak üzere 25 bine yakın personel atamasının yapılacağını daha önce söylemiştim. 25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat’ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak. Bunların 647’si pratisyen, 773’ü uzman ve ayrıca yan dal uzman olarak da 58 kişinin ataması 28 Şubat itibarıyla yapılacak.”

Başvuru şartları neler?

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 25 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; tercih formu ile birlikte mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diplomanın fotokopisini göndermeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini göndermeleri gerekmektedir.)

5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir

Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, başvuru formu imzasız olan, evrakları belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvurular “https://pbs.saglik.gov.tr/” web adresi aracılığı ile yapılacaktır.

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