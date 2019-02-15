Sağlık Bakanlığı 16 Bin Personel Ne Zaman Alınacak?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından 16 bin personel alımı yapılacağı açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan sağlık personeli alımı ile ilgili başvuru yapmak isteyen adaylar alım tarihini ve başvuruların nereden yapılacağını merak ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılı için duyurulan 16 bin personel alımı Türkiye İş KURUMU (İŞKUR) üzerinden online ve şahsen başvuru şeklinde yapılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından 16 bin personel alımı yapılacağı açıklandı ancak alım tarihi ile ilgili net bir açıklama yapmadı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alım tarihi henüz belli değil ancak alımların işkur üzerinden yapılacağı ve bazı genel şartlar belirtildi.

Genel başvuru şartları şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

18 yaşını dolurmuş olmak,

En fazla 35 yaşında olmak,

KPSS'den en az 60 puan almış olmak,

Başvurulan meslek için ilgili bölümden mezun olmak,

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA