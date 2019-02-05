Sağlık Bakanlığı 16 Bin Memur Alacak! (ATT, Sağlık Memuru, Şoför, Destek Personeli...)

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile devlet memuru olmak isteyenlere müjdeyi verdi. Bakanlık, 2019 yılında toplamda 16 bin sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Sağlık personeli olarak; hemşire, ATT, sağlık memuru, diş hekimi, şoför, destek personeli ve diğer kadrolarda sağlık alanında kamu personeli alımı yapılacak. Başvuru şartları ve kontenjan ayrıntıları belli oldu.



Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacağını açıklamasının hemen ardından adaylar başvuru şartlarını ve kadro dağılımını araştırmaya başladı.



SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de bütçe görüşmeleri için Genel Kurulda konuşma yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2019 yılı için 25 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Yapılan açıklamada '2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bin toplam sağlık personelinin atamasını gerçekleştireceğiz.' dedi. Sahada çalışan sağlık personelinin iş yükünü azaltmak ve hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti vermek adına gelecek aylarda acil tıp teknikerliği, veri hazırlama işletmenliği, ambulans şoförlüğü gibi alanlar 6 bin 500 kişilik atama yapılacağını açıkladı.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. www.işkur.gov.tr adresinden veya İŞKUR il merkezlerinden şahsen müraacat edilmesi gerekmektedir.



Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;



1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.



2. 18 yaşını tamamlamış olmak.



3. 36 yaşından gün almamış olmak.



4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.



6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.



7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.



8. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde;



a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.



b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA