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Sağlık Bakanlığı 1527 Personel Alımı Başvuru Süresi Uzatıldı!..

Sağlık bakanlığı eksik personel ihtiyacını karşılamak için yayımladığı ilan ile 1527 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada başvuru süresinin uzatıldığı duyuruldu.

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Sağlık Bakanlığı 1527 Personel Alımı Başvuru Süresi Uzatıldı!..

Sağlık bakanlığı eksik personel ihtiyacını karşılamak için yayımladığı ilan ile 1527 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada başvuru süresinin uzatıldığı duyuruldu.

07 Ağustos 2018 Salı 09:00
Sağlık Bakanlığı 1527 Personel Alımı Başvuru Süresi Uzatıldı!..

Sağlık bakanlığı eksik personel ihtiyacını karşılamak için yayımladığı ilan ile 1527 personel alımı yapacağını duyurmuştu.  Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada başvuru süresinin uzatıldığı duyuruldu.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BAŞASİSTANLIK SINAVI BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN DUYURU

16 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlığımız internet sitesi duyurular kısmında ilan edilen Başasistanlık sınavı başvuru süresi, Başasistanlık Sınavı Bilimsel Danışma Komisyonunun 2 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar gereği  31 Aralık 2018 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Başvuruya ilişkin usul ve esaslara Bakanlığımız internet sitesi duyurular kısmında yer alan Başasistanlık sınavı başvuru ilanından (İlan Linki) ulaşılabilir. 

Başasistanlık Sınav Duyurusu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞINDAN BAŞASİSTANLIK SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastaneleri başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapılacaktır. 

Sınava ilişkin ilan metnine ulaşmak için tıklayınız.
Başvuru sahibinin bilimsel yayın künyesi belgesini indirmek için tıklayınız.
Sık sorulan sorular için tıklayınız.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.08.2018 10:49
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıPersonel Alımları
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