Sağlık Bakanlığı 1527 Başasistan Alımı Yapacak

Sağlık Bakanlığından bir son dakika açıklaması geldi

Bakanlık resmi sayfasından yayımlanan duyuruda Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına yapılacak kamu personeli alımı sayısına yer verildi. Buna göre 1527 kadro ayrıldı.

Bakanlıktan gelen resmi duyuru şu şekilde;

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastaneleri başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapılacaktır.

Sınava ilişkin ilan metnine ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru sahibinin bilimsel yayın künyesi belgesini indirmek için tıklayınız.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurduğu dalda uzman olmak,

Kamu görevlileri için terfiine engel hali bulunmamak,

Açıktan bu kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memuru Kanununa göre engel hali bulunmamak,

Başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak,

İngilizce, Almanca, Fransızca dil sınavlarından herhangi birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) belge teslim tarihi itibariyle son beş yıl içinde 100 üzerinden 60 ve üzeri puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası alanda geçerli sayılan diğer yabancı dil sınavlarından 60 puan barajına denk ve üzeri puan almış olmak,

Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak,

Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak.

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