Sağlık Bakanlığı 12 Bin Personel Alıyor! Kadro Dağılımı Belli Oldu! Nasıl Başvuru Yapılır?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde Ankara Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek personel alımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir başka ziyareti esnasında basın mensupları tarafından 12 bin personel alımının ne zaman yapılacağı soruldu. Bakan Koca, " personel alımlarını elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca " arkadaşlarımız ve ilgili birimlerimleri gerekli hazırlıkları sürdürüyor. En kısa süre içerisinde personel alımları ile ilgili ilana çıkıp, süreci hızlı bir şekilde tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne 12 bin sağlık personelinin alınacağını açıklamıştı. Hastanenin hasta kabulü yapmaya başladığını ve bundan dolayı 7 bini sağlık personeli olmak üzere toplam 12 bin personele istihdam sağlanacağını ifade etmişti.

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi tarafından yayınlanan iş ilanları şöyle;

Alımı yapılacak olan pozisyonlar: Hemşire, doktor, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi görevlisi, oda destek personeli, tıbbi sekreter, resepsiyon görevlisi, aşçı, kepçeci, meydancı, depo personeli, engelli personel, ambulans şoförü, hasta bakıcı, eczacı, ameliyathane teknisyeni, ameliyathane hemşiresi, eski hükümlü işçi, hasta kabul sekreteri gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer alıyor.

Okuma-yazma düzeyi: İlanlarda ilköğretim mezunu, lise mezunu, ön lisans mezunu ve üniversite mezunu bay-bayan, deneyimli-deneyimsiz adayların iş başvurusu yapabilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunuyor.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Şehir Hastanesi'ne başvuruların nereden yapılacağı merakla bekleniyor. Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılması sebebiyle kapanacak olan diğer hastanelerin personelleri buraya transfer olacak. Geriye kalan bölümlere de başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru için Ankara İŞKUR İl ve ilçe müdürlüklerine gidebilirler. Yapılan başvurular değerlendirilerek işe alımlar gerçekleştiriliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI BELLİ OLDU

Ankara Bilkent Şehirhastanesine yerleştirilecek kontenjanların sayısı şu şekilde;

664 kişi hasta yönlendirme ve danışma (tıbbi sekreter, resepsiyon, refakat, hasta taşıma)

55 kişi çağrı merkezi görevlisi,

313 kişi oda detek personeli,

500 kişi mutfak personeli, (aşçı, aşçı yardımcısı, kepçeci, bulaşıkçı, meydancı, depo personeli,)

978 kişi temizlik personeli (hastane ve hastanede temizlik süreçleri)

450 kişi hastane güvenliği,

62 kişi otopark personeli,

1978 hastane diğer personeli

7000 sağlık personeli

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