Sağlık Bakanlığı 12 bin Personel Alım Tarihi Açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce duyurulan 12 bin sağlık personeli alımı ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada "Daha önce müjdesini verdiğimiz 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışmamızın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bakanlığımızın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilaveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışnını kamuda istihdam edeceğimizi açıklamıştık.İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, 1000'i ebe ve 3 bini sağlık teknisteni ve sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Bu kadar olduğu gibi KPSS puanıyla yapılacak olan bu atamalar için ilanımız 1 ay içinde yayınlanacaktır" dedi.

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