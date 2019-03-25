Sağlık Bakanlığı 12 Bin Personel Alacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA şehir hastaneleri için toplam 12 bin personel alımı yapacaklarını kaydetti.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi için 7000’i sağlık personeli olmak üzere toplam 12000 personel alımı yapılacağını açıklayan Bakan KOCA, bu mesajıyla iş arayanlara yeni bir müjde vermiş oldu.

Türkiye İŞ Kurumu aracılığıyla yapılacak olan alımlar için açılan kadroların bir kısmı ise şunlar:

664 hasta yönlendirme ve danışma(tıbbi sekreter, resepsiyon, refakat, hasta taşıma),

55 çağrı merkezi görevlisi,

313 oda destek personeli

500 mutfak personeli(aşçı, aşçı yardımcısı, kepçeci, bulaşıkçı, meydancı, depo personeli)

978 temizlik personeli (hastane ve hastanede temizlik süreçleri)

450 hastane güvenliği

62 otopark personeli

Alımlara ilişkin kesin bir tarih verilmemiş olsa da hastanenin kısa süre içerisinde açılacağı bilgisinden yola çıkarak yakın bir zamanda alımların başlayacağı kulislerde konuşuluyor.

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