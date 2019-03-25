Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sağlık Bakanlığı 12 Bin Personel Alacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA’dan Önemli istihdam açıklaması! 12 Bin Kişi İş Sahibi Olacak!

Sağlık Bakanlığı 12 Bin Personel Alacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA’dan Önemli istihdam açıklaması! 12 Bin Kişi İş Sahibi Olacak!

25 Mart 2019 Pazartesi 08:10
Sağlık Bakanlığı 12 Bin Personel Alacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA şehir hastaneleri için toplam 12 bin personel alımı yapacaklarını kaydetti.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi için 7000’i sağlık personeli olmak üzere toplam 12000 personel alımı yapılacağını açıklayan Bakan KOCA, bu mesajıyla iş arayanlara yeni bir müjde vermiş oldu.

Türkiye İŞ Kurumu aracılığıyla yapılacak olan alımlar için açılan kadroların bir kısmı ise şunlar:

664 hasta yönlendirme ve danışma(tıbbi sekreter, resepsiyon, refakat, hasta taşıma),

55 çağrı merkezi görevlisi,

313 oda destek personeli

500 mutfak personeli(aşçı, aşçı yardımcısı, kepçeci, bulaşıkçı, meydancı, depo personeli)

978 temizlik personeli (hastane ve hastanede temizlik süreçleri)

450 hastane güvenliği

62 otopark personeli

Alımlara ilişkin kesin bir tarih verilmemiş olsa da hastanenin kısa süre içerisinde açılacağı bilgisinden yola çıkarak yakın bir zamanda alımların başlayacağı kulislerde konuşuluyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanlığı bin personel alacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara Üniversitesi Çok Sayıda Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Detaylar...
Ankara Üniversitesi Çok Sayıda Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Detaylar...
Şehir Hastanesine 7 Kamu Personeli Alımı Yapılacak
Şehir Hastanesine 7 Kamu Personeli Alımı Yapılacak
Sağlık Bakanlığı Tüm Sonuçları Açıkladı!
Sağlık Bakanlığı Tüm Sonuçları Açıkladı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim