Sağlık Bakanlığı "100 Günlük İcraat Planı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de 100 günlük icraat planını açıkladı. Açıklanan 100 günlük icraat planı ile birlikte Sağlık Bakanlığı'nın da yol haritası belli oldu. İşte detaylar;
Ülkenin alanındaki tüm potansiyelin değerlendirileceği mükemmeliyet merkezleri kapsamında özellikli sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve sürdürülebilir olmasının sağlanması
Sağlıklı yaşam kültürünün desteklenmesi kapsamında kronik hastalıkların ve risk faktörlerinin azaltılarak güçlü gelecek için sağlıklı nesiller oluşturulması
Anne ölüm oranının yüz binde 14’ün altına düşürülmesi için anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi
Sağlık turizminde Türkiye’nin marka haline getirilmesi
Sık tüketilen, satın alma ve işgücünün büyük kısmını oluşturan malzemelerin temininin kolaylaştırılması ve yerlilik oranının artırılması amacıyla Sağlık Market Uygulamasının hayata geçirilmesi
Sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm ile bürokrasinin azaltılması ve finansal tasarrufun sağlanması
Kamu hastanelerinde öncelikli acil hasta ayrımının modellenmesiyle acil servis hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
Obezite ile mücadele kapsamında obezite mükemmeliyet merkezlerinin yaygınlaştırılması
Stratejik bir ürün olan aşının Türkiye’de yerlileştirilmesinin sağlanması
İlaç ve tıbbi cihazlarda yerelleşme/yerlileşme/millileşme çalışmaların hızlanması
Aile hekimine başvuru oranının %40’a çıkarılması ve mahallinde daha iyi sağlık hizmeti sunulması için Aile Hekimliği Sisteminin güçlendirilmesi
Evde sağlık hizmetleri kapasitesinin %20 artırılarak yatağa ve eve bağımlı daha fazla vatandaşımıza ulaşılması
Manisa, Elazığ, Ankara-‐Bilkent ve Eskişehir’de yüksek teknolojili 4 şehir hastanesinin açılması
Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için 20 adet hastane ve 2 adet Ağız Diş Sağlığı Merkezi açılması
Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması