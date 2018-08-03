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Sağlık Bakanlığı "100 Günlük İcraat Planı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de 100 günlük icraat planını açıkladı. Açıklanan 100 günlük icraat planı ile birlikte Sağlık Bakanlığı'nın da yol haritası belli oldu.

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Sağlık Bakanlığı "100 Günlük İcraat Planı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de 100 günlük icraat planını açıkladı. Açıklanan 100 günlük icraat planı ile birlikte Sağlık Bakanlığı'nın da yol haritası belli oldu.

03 Ağustos 2018 Cuma 22:14
Sağlık Bakanlığı "100 Günlük İcraat Planı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de 100 günlük icraat planını açıkladı. Açıklanan 100 günlük icraat planı ile birlikte Sağlık Bakanlığı'nın da yol haritası belli oldu. İşte detaylar;

Ülkenin alanındaki tüm potansiyelin değerlendirileceği mükemmeliyet merkezleri kapsamında özellikli sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve sürdürülebilir olmasının sağlanması

Sağlıklı yaşam kültürünün desteklenmesi kapsamında kronik hastalıkların ve risk faktörlerinin azaltılarak güçlü gelecek için sağlıklı nesiller oluşturulması

Anne ölüm oranının yüz binde 14’ün altına düşürülmesi için anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi

Sağlık turizminde Türkiye’nin marka haline getirilmesi

Sık tüketilen, satın alma ve işgücünün büyük kısmını oluşturan malzemelerin temininin kolaylaştırılması ve yerlilik oranının artırılması amacıyla Sağlık Market Uygulamasının hayata geçirilmesi

Sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm ile bürokrasinin azaltılması ve finansal tasarrufun sağlanması

Kamu hastanelerinde öncelikli acil hasta ayrımının modellenmesiyle acil servis hizmet kapasitesinin geliştirilmesi

Obezite ile mücadele kapsamında obezite mükemmeliyet merkezlerinin yaygınlaştırılması

Stratejik bir ürün olan aşının Türkiye’de yerlileştirilmesinin sağlanması

İlaç ve tıbbi cihazlarda yerelleşme/yerlileşme/millileşme çalışmaların hızlanması

Aile hekimine başvuru oranının %40’a çıkarılması ve mahallinde daha iyi sağlık hizmeti sunulması için Aile Hekimliği Sisteminin güçlendirilmesi

Evde sağlık hizmetleri kapasitesinin %20 artırılarak yatağa ve eve bağımlı daha fazla vatandaşımıza ulaşılması

Manisa,  Elazığ,  Ankara-­‐Bilkent  ve  Eskişehir’de  yüksek  teknolojili  4  şehir hastanesinin açılması

Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için 20 adet hastane ve 2 adet Ağız Diş Sağlığı Merkezi açılması

Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.08.2018 22:58
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı100 Günlük İcraat Planı
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