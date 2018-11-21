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Sağlık Bakanı'ndan Yeni Personel Alım Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın mensupları ile kahvaltı da buluşarak bakanlık ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şehir Hastanelerine hasta garantisi verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Sağlık Bakanı, Personel Alımı ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı'ndan Yeni Personel Alım Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın mensupları ile kahvaltı da buluşarak bakanlık ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şehir Hastanelerine hasta garantisi verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Sağlık Bakanı, Personel Alımı ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 20:46
Sağlık Bakanı'ndan Yeni Personel Alım Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın mensupları ile kahvaltı da buluşarak bakanlık ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şehir Hastanelerine hasta garantisi verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Sağlık Bakanı, Personel Alımı ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

PERSONEL ALIMLARI ARTACAK

Sağlık personeli alımına ilişkin bir soruya cevap veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık kuruluşlarına ihtiyacın olduğu il ve ilçelerde yatırımlara asla ara vermediklerine değindi. 

Şehir hastanelerinin kesintiye uğramadan belirtilen takvimde tamamlanmaya devam edildiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Şehir Hastanesinin bu yılın sonuna kadar açılmasının planlandığını anlattı.

Bakan Koca, sağlık yatırımlarının sadece şehir hastaneleri modeli ile sürdürülmediğine dikkati çekerek, şehir hastanelerinin devreye girmesiyle de personel alımının artarak devam edeceğini aktardı. 

Koca, şehir hastanelerinin açılmasıyla mevcut hastaneleri hemen kapatmak istemediklerini vurgulayarak, "Bunu bir sürece yaymak gerekiyor. Kimi yerlerde özellikle erişimin zor olabildiği yerlerde acil ve poliklinik hizmetlerinde kimi yerlerde devam etmeyi de düşünüyoruz. Bunu bir plan dahilinde bunu yapmış olacağız." diye konuştu. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.11.2018 23:16
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jajahsg 2 saat önce

tamam da ne zaman ne zaman !

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Vatandaş 2 saat önce

Herkez kendi memleketinde çalışsın dogudaki hemsire torpille gelip trakyada calismasin havadan yanina yaklasilmiyo

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Paramedik 2 saat önce

Sayıyı açıklayın ozaman hangi verdiğiniz sözü tuttunuz sayin Ahmet beyde aynı mavallari okudular gördük alımlarını yazık 27 yaşım var tüm oylarımı bu iktidara attım iş bulamıyorum bir yıl önce 70 olan puan 77 ye fırladı yazık ki ne yazık bir daha asla oy moy yok size ülke yanacak deseler yine yok yazıklar olsun

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