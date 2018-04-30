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Sağlık Bakanı'ndan Yıpranma Payı Açıklaması

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık sektöründe bir süredir beklenen yıpranma payında karar verdiklerini açıkladı. Sağlık çalışanları için 60 gün yıpranma payı veirlecek.

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Sağlık Bakanı'ndan Yıpranma Payı Açıklaması

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık sektöründe bir süredir beklenen yıpranma payında karar verdiklerini açıkladı. Sağlık çalışanları için 60 gün yıpranma payı veirlecek.

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:14
Sağlık Bakanı'ndan Yıpranma Payı Açıklaması

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık sektöründe bir süredir beklenen yıpranma payında karar verdiklerini açıkladı. Sağlık çalışanları için 60 gün yıpranma payı veirlecek.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Demircan uzun süredir gündeme gelen düzenlemenin tasarı haline döndüğünü ve Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını söyledi. Bakan Demircan, yıpranma payına ilişkin düzenlemenin meclisten bu dönemde geçmesinin beklendiğini söyleyerek, "Tüm sağlık çalışanları için yıpranma payı üzerinde duruyoruz. Şu anda meclis süreci için net bir şey söyleyemem. Ama tabii ki amacımız bu dönemde bu konunun bir sonuca bağlanması olur" ifadelerini kullandı.

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