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Sağlık Bakanı'ndan Atama Açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Hangi bölümlere kaçar kişi alınmasıyla ilgili de talep, Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi. Zannediyorum önümüzdeki haftalarda orada değerlendirilip karar çıktığında da kılavuz yayımlanmış olacak. Aralıkta yayınlanır diye ümit ediyorum" ifadelerine kullandı.

Sağlık Bakanı'ndan Atama Açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Hangi bölümlere kaçar kişi alınmasıyla ilgili de talep, Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi. Zannediyorum önümüzdeki haftalarda orada değerlendirilip karar çıktığında da kılavuz yayımlanmış olacak. Aralıkta yayınlanır diye ümit ediyorum" ifadelerine kullandı.

14 Kasım 2019 Perşembe 19:07
Sağlık Bakanı'ndan Atama Açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Hangi bölümlere kaçar kişi alınmasıyla ilgili de talep, Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi. Zannediyorum önümüzdeki haftalarda orada değerlendirilip karar çıktığında da kılavuz yayımlanmış olacak. Aralıkta yayınlanır diye ümit ediyorum" ifadelerine kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını bildirerek, ilgili talebin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, karar çıktığında kılavuzun yayımlanacağını söyledi.

Koca, TBMM'de gazetecilerin soruları yanıtladı.

ARALIK'TA PERSONEL ALIMI İÇİN KILAVUZ YAYIMLANACAK

Sağlık Bakanlığındaki atamalarla ilgili Koca, "17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Hangi bölümlere kaçar kişi alınmasıyla ilgili de talep, Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi. Zannediyorum önümüzdeki haftalar orada değerlendirilip karar çıktığında da kılavuz yayımlanmış olacak. Aralıkta yayınlanır diye ümit ediyorum." diye konuştu.

Şehir hastanelerine 25 yıllığına ne kadar ödeme gerçekleştirileceği ve CHP'nin bu konuya ilişkin iddialarının sorulması üzerine Koca, şehir hastanelerinin hızlı inşasının hızlı finansla mümkün olduğunu ve Kamu Özel İşbirliği (PPP) modeliyle yapıldığını hatırlattı.

 

Bu süreçte şehir hastaneleri konusunda tecrübeye sahip olduklarını ve genel bütçeden yapılabilirliğini düşünerek kendi imkanlarıyla yapmayı düşündüklerini kaydeden Koca, "Bu, yarın tekrar PPP modeliyle yapmayacağımız anlamına gelmez. Ama bugünkü tercihimiz bu hastanelerin yapımını genel bütçeden yapabilir olduğumuz. Artık edindiğimiz tecrübeyle bunu daha rahat yapabiliriz diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Şehir hastaneleri kamu özel iş birliğiyle yapılmak zorunda değil"

İlave ihalesi devam eden 10 şehir hastanesinin olduğuna işaret eden Koca, bu hastanelerden Ordu, Sakarya ve Sancaktepe için proje ihalelerine çıkıldığını, ilave 7 hastane için de var olan ihaleleri iptal edip birkaç ay içinde proje ihalelerine çıkılmış olacağını açıkladı.

Erzurum Şehir Hastanesi, Balıkesir Şehir Hastanesinin PPP modeliyle yapılmadığına dikkati çeken Koca, "Şehir hastaneleri kamu özel iş birliğiyle yapılmak zorunda değil." dedi.

- "Hizmetlerin ihale süresi 25 yıl değil, 5 yıl"

Şehir hastaneleriyle ilgili iddialara işaret eden Koca, "Şehir hastaneleriyle ilgili bir kullanım bedeli var. Kısaca kira dediğimiz... P1 dediğimiz bina bakım, bir de P2 dediğimiz hizmetlerin ihalesi var. Kullanım bedeli kira dediğimiz durum 25 yıllık bir kullanım bedeli. Hizmet dediğimiz, kimisinde 14,15, 19'a kadar çıkabilen hizmetlerin ise ihale süresi 25 yıl değil, 5 yıl." bilgisini verdi.

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