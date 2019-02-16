Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sağlık Bakanı Koca'dan atama müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat’ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam bin 480 kişinin ataması yapılacak" dedi

Sağlık Bakanı Koca'dan atama müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat’ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam bin 480 kişinin ataması yapılacak" dedi

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:09
Sağlık Bakanı Koca'dan atama müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat’ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam bin 480 kişinin ataması yapılacak" ifadelerini kullandı.

28 ŞUBAT'TA ATAMALAR YAPILACAK

Fahrettin Koca, 85'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ilanı detaylarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"2019'da pratisyen, aile hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimi olmak üzere 25 bine yakın personel atamasının yapılacağını daha önce söylemiştim. 25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak. Bunların 647'si pratisyen, 773'ü uzman ve ayrıca yan dal uzman olarak da 58 kişinin ataması 28 Şubat itibarıyla yapılacak." 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

Son Güncelleme: 16.02.2019 21:49
Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanı koca dan atama müjdesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Rukiye 3 saat önce

Labarant alimi oldun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı 16 Bin Personel Ne Zaman Alınacak?
Sağlık Bakanlığı 16 Bin Personel Ne Zaman Alınacak?
Sağlık Bakanlığı Atama Kurası Tarihi Belli Oldu!
Sağlık Bakanlığı Atama Kurası Tarihi Belli Oldu!
Sağlık Bakanlığı 30 Bin Memur Alacak mı?
Sağlık Bakanlığı 30 Bin Memur Alacak mı?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim