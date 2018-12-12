Sağlık Bakanı, 2019'da atanacak personel sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bine yakın personel ataması gerçekleştireceğiz'' ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu ay içinde acil tıp teknisyenliği, işletmenlik, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik alım yapılacağını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bine yakın personel ataması gerçekleştireceğiz'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu ay içinde acil tıp teknisyenliği, işletmenlik, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik alım yapılacağını bildirdi.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Ortaogretim hemşire alımı ne zaman olacak son mezun oğlum durumları ne olacak bu kadar az atamayla mezun ettiğiniz binlerce genç ne yapacak insaf ne olur insaf
Fizyoterapist alimlari yokmu
Oğlum atama bekliyor 2 yıl oldu özel dahi almıyor sertefika bahaneler üretiyorlar hakımmm hellal deyil bunları yapanlara geçlerin önünü kapıyorlar 76 puan kpss aldı boşş çok üzücğ
Hemşire yardımcısı diye bir ilet çıkardıklar ama alımı yok alımı yoksa boşu boşuna mı okuduk 4 yıl lütfen bunu içinde bir çözüm sunsunlar
Keske önce şu atadiklarinizi zimmete dusurseniz de ondan sonra atama yapsaniz.
Bu 6500 alım işçi mi olacak birde hasta kayıt olur mu olurdan herhangi lise olur mu
Yani bu bölümlerin haricinde başka bölümlerden alım yapmayacak mı ? Ebe, hemşire, fizyoterapist falan yok mu ?
Diş Protez Teknolojisi yok mu?