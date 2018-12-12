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Sağlık Bakanı, 2019'da atanacak personel sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bine yakın personel ataması gerçekleştireceğiz'' ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu ay içinde acil tıp teknisyenliği, işletmenlik, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik alım yapılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı, 2019'da atanacak personel sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bine yakın personel ataması gerçekleştireceğiz'' ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu ay içinde acil tıp teknisyenliği, işletmenlik, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik alım yapılacağını bildirdi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:07
Sağlık Bakanı, 2019'da atanacak personel sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bine yakın personel ataması gerçekleştireceğiz'' ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu ay içinde acil tıp teknisyenliği, işletmenlik, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik alım yapılacağını bildirdi.
 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bine yakın personel ataması gerçekleştireceğiz'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu ay içinde acil tıp teknisyenliği, işletmenlik, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik alım yapılacağını bildirdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.12.2018 22:41
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sağlık bakanı 2019 da atanacak personel sayısını açıkladı
Yorumlar
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Süheyla Özen Kuruçay 6 gün önce

Ortaogretim hemşire alımı ne zaman olacak son mezun oğlum durumları ne olacak bu kadar az atamayla mezun ettiğiniz binlerce genç ne yapacak insaf ne olur insaf

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Nur 5 gün önce

Fizyoterapist alimlari yokmu

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Filiz ben zorluklarla yatılı okuttum oğlumu hemşire 2 yıldır atama bekliyor yok sertefika yok deneyim ben bu vatana hizmet etsin diye okuttum hakım hellal deyil 5 gün önce

Oğlum atama bekliyor 2 yıl oldu özel dahi almıyor sertefika bahaneler üretiyorlar hakımmm hellal deyil bunları yapanlara geçlerin önünü kapıyorlar 76 puan kpss aldı boşş çok üzücğ

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Emrecan 6 gün önce

Hemşire yardımcısı diye bir ilet çıkardıklar ama alımı yok alımı yoksa boşu boşuna mı okuduk 4 yıl lütfen bunu içinde bir çözüm sunsunlar

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Zimmet 5 gün önce

Keske önce şu atadiklarinizi zimmete dusurseniz de ondan sonra atama yapsaniz.

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Enes 5 gün önce

Bu 6500 alım işçi mi olacak birde hasta kayıt olur mu olurdan herhangi lise olur mu

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Hasan 5 gün önce

Yani bu bölümlerin haricinde başka bölümlerden alım yapmayacak mı ? Ebe, hemşire, fizyoterapist falan yok mu ?

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Çağrı 5 gün önce

Diş Protez Teknolojisi yok mu?

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