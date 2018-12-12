Sağlık Bakanı, 2019'da atanacak personel sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bine yakın personel ataması gerçekleştireceğiz'' ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu ay içinde acil tıp teknisyenliği, işletmenlik, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik alım yapılacağını bildirdi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bine yakın personel ataması gerçekleştireceğiz'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu ay içinde acil tıp teknisyenliği, işletmenlik, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik alım yapılacağını bildirdi.

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