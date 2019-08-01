Sağlık Bakanı 17 Bin 689 Kamu Personeli Alımı İçin Tarih Verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kamu personeli alımı iş ilanı hakkında açıklama yaptı.

Bakan Koca Sağlık Bakanlığına 12 Bin sağlık personel alımı için ilanın yayımlandığını belirtti ve başvuru tarihlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Koca 12 bin personel alımının yanı sıra 17 bin 689 personel alımı için tarihi açıkladı.

2019 YILINDA 29 BİN 689 PERSONEL ALIMI YAPILACAĞI DUYURULMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamasında 2019 yılında Sağlık Bakanlığına 29 Bin 689 personel alımı yapılacağını ifade etmişti.

Bakan Koca kişisel Instagram hesabı üzerinden videolu paylaşımda bulundu ve personel alımı konusunda yaptığı açıklamasında;

"Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan personel alımı eskiden olduğu gibi KPSS puanıyla belirlenecek. 3-4 ay içerisinde de personel alımının ikinci etabını gerçekleştireceğiz.

Bakanlık olarak SGK ile iş birliği içinde verilen sağlık hizmetinin uygunluğunu ve yerindeliğini tespit edeceğimiz, finansal planlamasını yapacağımız bir döneme giriyoruz.

Bahreyn ile ilişkilerimiz, ortak tarih ve kültürel bağların da katkısıyla dostluk, kardeşlik ve karşılıklı fayda temelinde çeşitlenerek devam etmektedir." dedi.

PEKİ 17 BİN 689 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK

Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 kamu personeli alımı ilk etapta;

"Biyolog, Ebe, Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Fizyterapist, Hemşire, İş ve Uğraş Terapisti, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Sosyal Çalışmacı, Perfüzyonist, Psikolog ve odyolog" kadrolarına yapılacak.

Ancak 17 Bin 689 personel alımı kadroları henüz netlik kazanmadı. Bunun yanı sıra başvuru şartları ve ilan yayımlandığında sitemizde olacaktır.

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