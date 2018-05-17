Ramazanda 'Yemeyin Baskısı Yapılıyor' İddialarına Cevap

Sağlık Bakanlığında oruç tutmayanlara baskı yapıldığı iddiaları önceki gün gündeme gelmişti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, çalışanlara "yemeyin" baskısı yapıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve yemek hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği kamuoyuna bildirildi.

Bazı basın ve yayın organlarında dün ve bugün kaleme alınan yazılarda, "Çalışanlara Yemeyin Baskısı" yapıldığı ve çalışanların zorla oruç tutması istendiğine yer verildi Bakanlık kaynaklarından yapılan son dakika açıklamasında bu haberlerin gerçeği yanıstmadığına yer verildi.

Haberde, Çorum İl Sağlık Müdürlüğünde görevli personele ramazan boyunca yemek hizmeti verilmeyeceği iddiasının yer aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmiştir:

"Ramazan ayı öncesinde İl Sağlık Müdürlüğü Yemek Hizmetleri Yönetim Kurulu tarafından bir araştırma yapılmış ve yemek hizmeti almak isteyen personel sayısı belirlenmiştir.

Araştırma sonucu yemek hizmetinden yararlanmak isteyen personel sayısının azlığı nedeniyle hizmetin kurum dışından karşılanmasının ekonomik açıdan daha uygun olacağı saptanmıştır. Yönetim Kurulu tarafından, personelin mağdur edilmemesi için bağlı sağlık tesislerinden destek alınmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda, yemek hizmetleri kesintisiz devam etmektedir. Haberde yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA