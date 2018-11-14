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Radyolojideki İş Yükü Doktorları İsyan Ettirdi

Tıb dünyasının gözü olarak da nitelendirilen radyolojideki aşırı iş yükü nedeniyle doktorlar tepki gösterdi. MR, BT ve ultrason çekmede dünya şampiyonu olan Türk doktorlar, "Hataya itiliyoruz. Hız limiti konsun" şeklinde çözüm önerileri sundular.

Radyolojideki İş Yükü Doktorları İsyan Ettirdi

Tıb dünyasının gözü olarak da nitelendirilen radyolojideki aşırı iş yükü nedeniyle doktorlar tepki gösterdi. MR, BT ve ultrason çekmede dünya şampiyonu olan Türk doktorlar, "Hataya itiliyoruz. Hız limiti konsun" şeklinde çözüm önerileri sundular.

14 Kasım 2018 Çarşamba 07:56
Radyolojideki İş Yükü Doktorları İsyan Ettirdi

Tıb dünyasının gözü olarak da nitelendirilen radyolojideki aşırı iş yükü nedeniyle doktorlar tepki gösterdi. MR, BT ve ultrason çekmede dünya şampiyonu olan Türk doktorlar, "Hataya itiliyoruz. Hız limiti konsun" şeklinde çözüm önerileri sundular.

Hürriyet Gazetesi'nden Mesude Erşan'ın hazırladığı habere göre, Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Tamer Kaya, yaşanan sıkıntılar için "1-2 dakikada bir tetkik okuyoruz. Bu kendimizi kandırmaktan başka birşey değildir. Deneyimli ve tecrübeli hocalara bile bazı zamanlar 10 dakika yetmiyor. Bazı meslektaşlarımız bu yüzden görevlerini bırakıyor. Hekimler hastayı dinleyebilse bu kadar MR istenmez" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ İÇİNİ MERAK EDİYOR

Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Tamer Kaya sözlerine şöyle devam etti;

"Görüntüleme yöntemleri vatandaşın 'içeride ne var ne yok' merakı yüzünden de talep ediliyor. 'belim ağrıyor, dizim ağrıyor' deyip MR istiyorlar. Bir günde 30 hasta doğru bir rakam. Ama 100 tane çekim olunca hasta başına 1-2 dakika zaman kalıyor. hız sınırlaması yapmamız, üst sınır koymamız lazım." diyerek çözüm önerilerinde bulundu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.11.2018 10:22
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