Mersin Üniversitesi Sonuçları Açıkladı-62 KPSS ile Atama Yapıldı

Mersin Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı.

Üniversite resmi sayfasından yapılan açıklamada Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği bünyesinde istihdam etmek üzere toplamda 196 adet kamu personeli alımı için başvurulara göre oluşan sonuçların duyurulduğu belirtildi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Asil olarak hak kazananların 15.05.2018 tarihinden itibaren 30.05.2018 mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri hazırlayarak;

Giderleri Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacaklar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne,

Giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden karşılanacaklar Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Başhekimliğine, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Dilekçe

4 Adet Vesikalık Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

Yerleşim Yeri Belgesi

Cumhuriyet Savcılığından Alınacak Sabıka Kaydı

Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı veya noterden onaylı sureti veya Kurumumuzca aslı görülerek onaylanmış sureti)

Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından)

Askerlik Belgesi (aslı veya noterden onaylı sureti)

Mal Bildirim Formu(Başvuru sırasında verilecektir.)

Sosyal Güvenlik Beyan Formu

Sigortalı Hizmet Dökümü.

62 KPSS İLE ATAMA OLDU

Yayımlanan sonuçlara bakıldığında Hemşire kadrosuna 62 KPSS puanı ile atama yapıldığı belirtildi. Diğer kadrolara ise 72, 81 ve 83 KPSS puanları ile alım oldu. Başvuru yapna adayların KPSS puan sıralamasına gitmek ve sonucunuzu öğrenmek için TIKLAYIN

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