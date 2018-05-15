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Mersin Üniversitesi Sonuçları Açıkladı-62 KPSS ile Atama Yapıldı

Mersin Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından KPSS puanı ile sağlık personeli alımı için başvuru sonuçlarını açıkladı.

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Mersin Üniversitesi Sonuçları Açıkladı-62 KPSS ile Atama Yapıldı

Mersin Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından KPSS puanı ile sağlık personeli alımı için başvuru sonuçlarını açıkladı.

15 Mayıs 2018 Salı 16:15
Mersin Üniversitesi Sonuçları Açıkladı-62 KPSS ile Atama Yapıldı

Mersin Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı.

Üniversite resmi sayfasından yapılan açıklamada Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği bünyesinde istihdam etmek üzere toplamda 196 adet kamu personeli alımı için başvurulara göre oluşan sonuçların duyurulduğu belirtildi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Asil olarak hak kazananların 15.05.2018 tarihinden itibaren 30.05.2018 mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri hazırlayarak;

  • Giderleri Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacaklar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne,
  • Giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden karşılanacaklar Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Başhekimliğine, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

  • Dilekçe
  • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
  • Yerleşim Yeri Belgesi
  • Cumhuriyet Savcılığından Alınacak Sabıka Kaydı
  • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı veya noterden onaylı sureti veya Kurumumuzca aslı görülerek onaylanmış sureti)
  • Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından)
  • Askerlik Belgesi (aslı veya noterden onaylı sureti)
  • Mal Bildirim Formu(Başvuru sırasında verilecektir.)
  •  Sosyal Güvenlik Beyan Formu
  • Sigortalı Hizmet Dökümü.

62 KPSS İLE ATAMA OLDU

Yayımlanan sonuçlara bakıldığında Hemşire kadrosuna 62 KPSS puanı ile atama yapıldığı belirtildi. Diğer kadrolara ise 72, 81 ve 83 KPSS puanları ile alım oldu. Başvuru yapna adayların KPSS puan sıralamasına gitmek ve sonucunuzu öğrenmek için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.05.2018 17:02
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