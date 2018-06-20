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KPSS 2018/5 ile Yerleşenler İçin Duyuru Geldi: İşte Evrak Teslim Tarihi

Sağlık Bakanlığından 2018/5 duyurusu geldi. Yapılan son dakika açıklamasında KPSS tercihleri ile yerleşen adayların evrak teslim tarihi açıklandı.

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KPSS 2018/5 ile Yerleşenler İçin Duyuru Geldi: İşte Evrak Teslim Tarihi

Sağlık Bakanlığından 2018/5 duyurusu geldi. Yapılan son dakika açıklamasında KPSS tercihleri ile yerleşen adayların evrak teslim tarihi açıklandı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 14:24
KPSS 2018/5 ile Yerleşenler İçin Duyuru Geldi: İşte Evrak Teslim Tarihi

Sağlık Bakanlığından bir son dakika açıklaması geldi.

Önceki gün açıklanan KPSS 2018/5 18 bin sağlık personeli alımı sonuçlarının ardından, yerleşen adayların yapacakları işlemlere ilişkin duyuru da geldi. Yapılan açıklamada adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu 2 Temmuz tarihine kadar teslim etmesi gerektiğine yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KPSS–2018/5 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Hakkında DuyuruGüncelleme Tarihi: 20 Haziran 2018

  1. KPSS–2018/5 sonucuna göre Bakanlığımız sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleşenlerin 02.07.2018 Pazartesi günü saat 17.00’ a kadar; www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde bulunan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden iki nüsha olarak dolduracakları “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nu fotoğraf yapıştırıp kendileri imzaladıktan sonra, il sağlık müdürlüğü yetkililerine onaylatmaları ve dilekçe ekinde bulundukları ildeki il sağlık müdürlüğü evrak birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
  2. Şahsen teslim edemeyecek durumda olanlar, noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile formlarını teslim edebilecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacak, belgelerin vaktinde teslim edilmemesi halinde sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır.
  3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formları, https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden alınmış yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı görüldükten sonra il sağlık müdürlüğü yetkilileri tarafından onaylanacak olup adayların onay işlemi sırasında KPSS-2018/5 Yerleştirme Sonuç Belgesi’ni yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
  4. Atama işlemine başlanabilmesi için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formlarının birinci maddede belirtilen şekilde doldurulması, onaylatılması ve belirtilen süre içinde teslim edilmesi zorunludur.
  5. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri tamamlandıktan sonra atama işlemleri ile ilgili detaylı duyuru www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.


EK: Dilekçe Örneği
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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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