KPSS 2018/5 ile Yerleşen Adaylar Ne Yapacak?

KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşen adaylar bundan sonra ne yapacağını araştırmaya başladı.

KPSS 2018/5 kapsamında 18 bin sağlık personeli alımı için Haziran ayı başında tercihler alındı. Tercihlerin alınmasının ardından sonuçlar bugün açıklandı. Sonuçların açıklanması ile 17 bin 981 kişi yerleşti.

Yerleşen bu adaylar, bundan sonra ne yapacaklarını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak yerleşen adayların izleyeceği adımları kaleme aldık.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILACAK

KPSS 2018/4 merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 1-2 hafta içinde duyuru geldi ve adayların evraklarını teslim etmesi istendi. KPSS 2018/5 ile yerleşen adaylar için de Sağlık Bakanlığı önümüzdeki günlerde bir duyuru yayımlayacak. Yayımlanacak duyuruda adayların teslim edecekleri evraklar ile başvuru yapacakları tarihler de açıklanacak.

Yaklaşık 1 ay sürecek güvenlik soruşturmasının ardından yeni duyuru gelecek ve işe başlama işlemleri yapılacak.

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