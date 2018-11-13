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KHK'lı Doktorlar SGK Anlaşmalı Hastanelerde Çalışabilecek

Kanun Hükmün Kararname (KHK)'lı doktorların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) anlaşmalı kurumlarda çalışmasını engelleyen kanun teklifi geri çekildi.

KHK'lı Doktorlar SGK Anlaşmalı Hastanelerde Çalışabilecek

Kanun Hükmün Kararname (KHK)'lı doktorların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) anlaşmalı kurumlarda çalışmasını engelleyen kanun teklifi geri çekildi.

13 Kasım 2018 Salı 22:13
KHK'lı Doktorlar SGK Anlaşmalı Hastanelerde Çalışabilecek

Kanun Hükmün Kararname (KHK)'lı doktorların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) anlaşmalı kurumlarda çalışmasını engelleyen kanun teklifi geri çekildi.

AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ne sunulan Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi'nin tepki çeken 5. maddesi geri çekildi.

KHK'lı doktorların hem kamu hem de özel hastanelerde çalışmasını engelleyen 5. maddenin geri çekildiği açıklandı.

KHK'lı hekimler SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek, raporları da geçerli olacak. Güvenlik soruşturmasından geçemeyenler 450 gün bekleyecek ya da pratisyen hekimler 75.000, uzman hekimler 120.000 TL tazminat ödeyerek özelde işe başlayabilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.11.2018 22:34
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