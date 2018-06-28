Kadroya Geçen Taşeronların Özlük Hakları ile İlgili Sorular ve Cevaplar (Servis, Yemek, Sendika, Resmi Tatilleri,..)

Sağlık Bakanlığı tarafından Çalışma Bakanlığına taşeron yazısı.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığna bir yazı gönderildi ve 11 soru soruldu. Yol, yemek ve sendika gibi haklara yönelik Bakanlık, Çalışma Bakanlığına soru sordu.

11 adet soru yönlendiren Sağlık Bakanlığına cevaplar da yazıda verildi.

Bakanlıktan gönderilen sorular ve Çalışma Bakanlığının bu sorulara cevapları şu şekild;

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