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Kadroya Geçen Taşeronlar İçin Önemli Sorular ve Cevapları

Kadroya geçen taşeron işçiler için Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına birtakım sorular yönlendirdi. Yol yardımı, sendika aidatı ve yemek ücretleri gibi sorular ve bu soruların cevapları haberimizde.

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Kadroya Geçen Taşeronlar İçin Önemli Sorular ve Cevapları

Kadroya geçen taşeron işçiler için Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına birtakım sorular yönlendirdi. Yol yardımı, sendika aidatı ve yemek ücretleri gibi sorular ve bu soruların cevapları haberimizde.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:34
Kadroya Geçen Taşeronlar İçin Önemli Sorular ve Cevapları

Sağlık Bakanlığı tarafından Çalışma Bakanlığına taşeron yazısı.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığna bir yazı gönderildi ve 11 soru soruldu. Yol, yemek ve sendika gibi haklara yönelik Bakanlık, Çalışma Bakanlığına soru sordu.

11 adet soru yönlendiren Sağlık Bakanlığına cevaplar da yazıda verildi. 

Bakanlıktan gönderilen sorular ve Çalışma Bakanlığının bu sorulara cevapları şu şekild;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Nur 41 dakika önce

Yazılarda okunacak büyüklük yok illa gözlük veya büyüteçmi kullanmak gerekiyo tıkla açmak işte oda yok dalga geçer gibi bu haberin detayını görmek íçin ne yapmak gerkiyor

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