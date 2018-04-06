Kadın Doktor ve Hemşire Arasında 'Ezik' Kavgası

İzmir Bayındır Devlet Hastanesinde 2 sene önce yaşanan olayda, iddialara göre hastanede iğne ucu gibi tıbbi atıkların biriktirildiği kutuya cam atık ve ampül atıldı.

Bunun üzerine Doktor N.Ç, öğrenci stajyerlerden kutudaki malzeme dışındaki atıkların toplamasını talep etti. Tıbbi malzemelerin toplanırken stajyerlerin eline batabileceği düşüncesiyle, aralarında hemşire N.P'nin de bulunduğu çalışanlarca tutanak tutuldu ve durum başhekime iletildi. Olayın büyümemesi için Dr. N.Ç ve hemşire N.P'nin görev yeri değişti. Yaşananlardan sonra hemşire ile ameliyathane sorumlusu Dr. C.Y.'yi birlikte gören N.Ç kendisi hakkında görüşüldüğü düşüncesiyle N.P'ye çıkıştı. Burada doktor N.Ç, hemşireye "Benim hakkımda konuşuyorsun. Senin tedaviye ihtiyacın var. Eziksin, geri zekalısın, doktor olmadığın için egolosun" ifadelerini kullandı. Yaşadıkları üzerine tutanak tutan hemşire suç duyurusunda bulundu.

Durum Asliye Hukuk Mahkemesine taşındı. Burada görülen dava Dr. N.Ç'nin yasal faizlerle brilikte 5 bin 800 TL manevi tazminat ödemesine karar verilmesiyle sonlandı.

KAYNAK: HABERTÜRK