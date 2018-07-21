İnönü Üniversitesi 163 Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı.

2 Temmuz tarihinde yayımlanan ve başvuruları 17 Temmuz'a kadar alınan ilanın sonuçları Üniversite resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlandı. Yayımlanan sonuçlarda atanan adaylara ilişkin listeye yer verildi.

İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Sözleşmeli pozisyona yerleştirilmeye hak kazanan adayların, 27.07.2018 tarihine kadar aşağıda talep edilen belgelerle birlikte, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

* Süresi içinde başvuru evraklarını tamamlamayan kişiler yerleştirme hakkını kaybetmiş olup, haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

* Sağlık raporu son başvuru tarihine kadar temin edilemeyecek ise, başvuru bittikten 20 gün içerisinde teslim edilmelidir.

* Göreve başlamalar, güvenlik soruşturması tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Sözleşmeli Personel Atama Dilekçesi için üzerine tıklayınız.

2- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (Resimli ve İmzalı) için üzerine tıklayınız.

3- 4 nüsha Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için üzerine tıklayınız. (Form bilgisayar ortamında doldurulup, 4 nüsha çıktısı alındıktan sonra formda belirtilen bölüme fotoğraf yapıştırılarak, tüm nüshalar imzalanacaktır.)

4-Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Kendisi, Anne, Baba, Kardeş, Eş, Çocuk bilgilerini gösteren belge.)

5-1 nüsha E-devlet üzerinden alınan adli sicil belge çıktısı.

6-2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formuna yapıştırılanlar hariç.)

7- Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)

8- Diploma fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)

9- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

10- Tam teşekküllü hastanelerden (Devlet Hastaneleri ya da Araştırma Hastaneleri) alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) [1]

11- SSK numarası (Daha önce sigortalı olarak çalışmış adaylardan talep edilmektedir.)

12-Mal Bildirim Beyannamesi için üzerine tıklayınız.(Arkalı önlü 1 sayfada olması gerekmektedir.)

[1] - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15-2 maddesinde belirtilen “tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz” hükmü gereği, yerleştirilenlerin yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporunu teslim etmeleri gerekmektedir.

Sonuç sayfası için TIKLAYIN

Açılan sayfada sağ tarafta bulunan menüde listeler yer almaktadır.

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