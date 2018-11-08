Her Okula Bir Sağlık Personeli Atanacak!

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak çalışmasın Türk Standartları Enstitüsü'de dahil olarak kapsamlı bir çalışma sonucunda 81 ilde eğitim- öğretim hayatına devam eden her okula 1 sağlık personelinin atanacağı açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda " okullardaki kazalara anında müdahale edilebilmesi için Milli Eğitim ve TSE ile yaptığımız ortak çalışmanın ürünü olarak her okula bir sağlık personeli ataması yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü tarafından okullarda olabilecek kazaları en az indirmek için kaza risk raporları hazırlandı.

81 vilayette eğitim ve öğretim hayatına devam tüm okullara, kaza anlarında ilk müdahaleyi gerçekleştirecek, durumu kontrol altına alarak, doktor ve ambulans gibi acil sağlık ekiplerini alarma geçirecek ve kazanın yaşandığı okula yönlendirecek sağlık personelleri Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilecek.

HER OKULA BİR SAĞLIK PERSONELİ ATANACAK

Okullarda görevlendirilecek olan sağlık personelleri Sağlık Bakanlığı tarafından atanacak ve her iki bakanlıkla da iletişim halinde olacak. Bu konu hakkında açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, kaza sonrası anında müdahale için okullarda sağlık personeli görevlendirmesi için planlama yaptıklarını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca açıklamalarında "Doktor değil ama okullarda bir sağlık personeli bulunması gerektiğine inanıyoruz ve planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

60 BİNDEN FAZLA SAĞLIK PERSONELİ ATANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2015 - 2016 verilerine göre Türkiye'de 60 binden fazla okul bulunuyor. Bu rakam ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması dikkate alındığında 60 binden fazla kişinin sağlık personeli olarak istihdam edilebileceği görülüyor.

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