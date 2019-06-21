İzmir'de birçok hastanede sorunlar olduğuna dikkat çeken Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki hemşire eksikliği nedeniyle sorunların had safhaya ulaştığına vurgu yaptı.

Özdemir, “Sağlıkta dönüşümün birinci aşamasında, vatandaşlarımızın yıllık sağlık hizmetlerine ulaşımı kat be kat artmış, memnuniyet oranı da aynı şekilde yükselmiştir. Bu başarının sağlanmasında sağlık çalışanları içinde en büyük sayıya sahip olan hemşirelerin payı büyüktür. Hemşireler, sağlıkta dönüşümün kahramanlarından olmalarına karşın, hak ettikleri değeri görmemekte, sorunlarının çözümüne yönelik kalıcı adımlar atılmamaktadır. Sağlık hizmetine ulaşımın ve memnuniyetin artmasına karşılık başta hemşireler olmak üzere, sağlık çalışanlarının toplam sayısında aynı oranda bir artış yaşanmamıştır” ifadelerini kullandı.

“HEMŞİRELERİN PSİKOLOJİLERİ BOZULMAKTADIR”

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hemşire eksikliği neden ile çalışanlarda motivasyon kaybı oluşmakla birlikte, nöbetler de sıkıntı yaşandığını ifade eden Şube Başkanı Özdemir, “Hastanede gün aşırı nöbetler oluşması sebebiyle hemşirelerin psikolojileri bozulmakta, artan iş yükü nedeniyle tükenmişlik sendromu oluşmaya başlamaktadır. Oluşan tablo nedeniyle, hastanede 25 yıl üstü çalışan hemşireler bile nöbet sistemine dahil edilmiştir” dedi.

“TAYİN VE GÖREVLENDİRME YAPILIYOR”

Sıkıntının Hastane Başhekimliği’nden kaynaklandığını iddia eden Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, hastane başhekiminin hastanede yaşanan sıkıntılara duyarsız kalıp, geçici görevlendirme ve tayin taleplerine olumlu yanıt verildiğini ifade etti.

Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi;



“Hastaneye başhekim atanmasıyla birlikte; Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü pasivize edilmiş, müdür yetkileri başhekim yardımcısına bağlanmıştır. Hastanede geçici görev komisyonu kurulmasına rağmen, servis bazlı hekim talepli birçok istek değerlendirilmiş yine başhekim talebiyle ihtiyacı olan yerlerde hemşire açığı kapatmak yerine, servis sorumlu hekimleri dinlenerek ihtiyaç olan birimlere görevlendirilmeler iptal edilmiştir. Sağlık bakım hizmetler müdürü olmasına rağmen birçok hastanede ve bu hastanede müdürlük bypas edilmiş ve hemşire değişikliğine bile başhekim karar verici olmuştur. Durum böyle olunca da hemşireler ergonomik kullanılamamış ve ihtiyaca binaen yer değişiklikleri engellenmiştir. Ayrıca Hastanede hemşire açığı olmasına rağmen halen Başhekim tarafından başka kurumlara tayin ve geçici görevlere izin verilmektedir.”

“BAŞHEKİM SORUNLARI ÇÖZMEK YERİNE SEYRETMEYE DEVAM ETMEKTEDİR”

İhtiyaç duyulan birimlerde hemşire eksiği olmasına rağmen ihtiyacın daha az olduğu alanlarda bazı hemşirelerin özellikle çalıştırıldığına dikkat çeken Özdemir, “Bazı alanlarda hemşire ihtiyacı olmamasına rağmen bu kişiler özellikle o alanlarda çalıştırılmaya devam ettirilmektedir. Hastane ile ilgili daha önce yaptığımız basın açıklamasından sonra yer değişikliği komisyonundan Başhekim kendisini çıkarmış ama komisyon kararından sonra kendi onayı olmadan değişiklik yapılmasına izin vermeyeceğini beyan etmiştir. Hastanede hemşire sıkıntısı had safhaya ulaşmışken istatistik, kalite ve hukuk gibi birimlerde, sağlık personeli dışında görevlendirme yapılması uygunken bu alan dışı birimlerde halen hemşire çalıştırmaya devam eden Başhekim sorunları çözmek yerine seyretmeye devam etmektedir. Sorunlara ilgisiz kalan başhekim yine bir çok kurumda çalışan geçici görevli hemşireleri geri istemesi gerekirken hastanede kaos yaşanmasına sebebiyet vermektedir” diye konuştu.

“SORUN ÇÖZÜLMEZSE SERVİS KAPATILMAYA KADAR GİDER”

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekiminin kriz yönetiminden anlamadığını ve yaşanan olumsuzluklara sadece seyirci kaldığını dile getiren Özdemir, “Hastanenin genel gidişatı nedeniyle tayin talebinde bulunulacak olan bir hastaneden son 1 yıl içerisinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 60 hemşire atama ile ayrılmıştır. Hastane personel dağılım cetveline göre 520 hemşire olmasına rağmen yaklaşık 80 hemşire eksikle çalışmaktadır. Bu anlamda bakanlığın kurum içi atamalarda hastaneye hemşire tayini açması gerekmektedir. İl Sağlık Müdürlüğünün ise il emrine gelen sağlık personellerini Bozyaka hastanesine vermesiyle hastanede baş gösterin personel eksikliği bir nebzede olsa çözülecektir. Yeni atmalarda bakanlığın hastaneye hemşire vermesi de gerekmektedir. Bununla birlikte Başhekimi hemşire açığı konusunda ve yer değişikliği konusunda uyarmamıza rağmen kayıtsız kalmış ve zamanında müdahale de bulunulmamıştır. Görüşlerimize kapalı olan başhekim, sorunları hala izlemekte ve çalışanların insiyatifiyle yürümektedir. Ancak hızlı bir çözüm bulunmazsa sorun hastanede servis kapatmalara kadar büyüyecektir. Bu da hasta mağduriyetine yol açacaktır. 15 yılda 3 kat artan sağlık hizmeti varken, istihdam 1 kat bile artmayan sağlık çalışanları yoğun iş yükünün altında tükenmiştir. Gerekli istihdamlar yapılarak, başta hemşireler olmak üzere sağlık çalışanlarının yükü azaltılmalıdır. Son olarak hemşire ve hastanenin sorunlarına çözüm olacak bir idare anlayışı beklediğimizi kamuoyunun ve yetkililerin takdirlerine sunuyoruz” diyerek açıklamasına son verdi.

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