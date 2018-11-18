Hasta Kayıt Kabul Memuru ve Hasta Danışmanı Alımları

Ülkemizde hastaneler büyük bir değişim geçiriyor. Şehir Hastaneleri ile birlikte ülkemizdeki hastane, hasta kabul ve sağlık hizmetleri anlayışı da değişiyor. Yeni kurulan şehir hastaneleri ile birlikte personel ihtiyaçları da doğuyor. Şehir hastanelerinde görevlendirilmek üzere çok sayıda hasta kayıt kabul memuru ve hastan danışmanı görevlendirilmek üzere personel alımları yapılıyor.

Adana Şehir Hastanesi

Mersin Şehir Hastanesi

Isparta Şehir Hastanesi

Yozgat Şehir Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi

Manisa Şehir Hastanesi

Elazığ Şehir Hastanesi

Ankara Bİlkent Şehir Hastanesi

Eskişehir Şehir Hastanesi

Bu şehir hastaneleri devlet tarafından olanaklar sağlanarak Rönesans Holding tarafından inşaatı tamamlanıp devlete teslim edildi. Hastanelerin işletmeleri dolayısıyla personel çallıştırma işlemleri ve insan kaynakları yönetimi de özel şirket tarafından yönetiliyor. TEPE Servis ve Yönetim A.Ş. tarafından personel alımları yapılmaktadır.

Birçok pozisyonda personel alımları yapılmaktadır. Bunların en başında hasta kayıt kabul memuru ve hasta danışmanı geliyor. Bunları dışında şehir hastanelerinde temizlik görevlisi, güvenlik, görevlisi, çağrı merkezi temsilcisi gibi pozisyonlarda da personel alımı yapılmaktadır.

Ayrıca şehir hastanelerinde kantinler mevcuttur. Bu kantinlerin işletme hakları da HAKA isimli bir firmaya aittir. Bu firma dakantinde çalıştrılmak üzere tezgahtar, garson, komi, temizlik görevlisi, muhasebeci, depocu, döner ustası, aşçı, aşçı yardımcısı gibi pozisyonlarda eleman alımları gerçekleştirmektedir.

HAKA firmasına iş başvurusunda bulunmak için şehir hastanelerine giderek şahsen başvuru yapmanız gerekmektedir.

Tepe firmasına iş başvurusunda bulunmak için iş başvuru formunu doldurarak online olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

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