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Haluk Levent Açıkladı! Sağlık Bakanlığı Personel Alımında Mülakat Yok!

Ünlü sanatçı Haluk Levent yaptığı sosyal yardım projeleri ve toplumu ilgilendiren etkinlikler ile takdir toplamaya devam ediyor. Dün ilk kez KPSS CAFE'nin duyurduğu Sağlık Bakanlığı Personel Alımında Mülakat yok haberine Haluk Levent'ten teyit geldi. Haluk Levent Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü ve personel alımında mülakat olmayacağının müjdesini verdi.

Haluk Levent Açıkladı! Sağlık Bakanlığı Personel Alımında Mülakat Yok!

Ünlü sanatçı Haluk Levent yaptığı sosyal yardım projeleri ve toplumu ilgilendiren etkinlikler ile takdir toplamaya devam ediyor. Dün ilk kez KPSS CAFE'nin duyurduğu Sağlık Bakanlığı Personel Alımında Mülakat yok haberine Haluk Levent'ten teyit geldi. Haluk Levent Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü ve personel alımında mülakat olmayacağının müjdesini verdi.

24 Mayıs 2019 Cuma 20:00
Haluk Levent Açıkladı! Sağlık Bakanlığı Personel Alımında Mülakat Yok!

Ünlü sanatçı Haluk Levent yaptığı sosyal yardım projeleri ve toplumu ilgilendiren etkinlikler ile  takdir toplamaya devam ediyor. Dün ilk kez KPSS CAFE'nin duyurduğu Sağlık Bakanlığı Personel Alımında Mülakat yok haberine Haluk Levent'ten teyit geldi. Haluk Levent Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü ve personel alımında mülakat olmayacağının müjdesini verdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA MÜKALAT YOK!

Haluk Levent Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ayrıca benim rüyalarıma girip beni darlayan sağlıkçılara sesleniyorum. Sayın Bakan KPSS nin geçerli olduğunu “mülakat olmayacağını” bizzat söyledi.. Alın işte öğren diyordunuz öğrendim." ifadelerini kullandı.

İLK KEZ KPSS CAFE DUYURMUŞTU!

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından alımın detaylarına ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Açıklamalarının ayrıntılarındaki mülakat yok kısmını yalnızca KPSS CAFE görmüş ve okurlarına iletmişti.

Haluk Levent ayrıca "Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca ile görüştüm. Bekleyen kök hücre sonuçları için aylık inceleme sayısını 4 katına çıkarttıklarını söyledi. Öykü Arin ve onun durumundaki tüm çocuklar için güzel bir haber. Kendilerine teşekkürlerimi ilettim." ifadelerini içeren bir paylaşımda daha bulundu.

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haluk levent açıkladı sağlık bakanlığı personel alımında mülakat yok
Yorumlar
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Att 15 saat önce

Bunun bir haber değeri yok sayın levent herşey içler acısı alım yok zaten ne mülakatı

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GÖKHAN 15 saat önce

Diğer alımlarda neden var

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Aklı namus 15 saat önce

Sözleşmeli (yetim memura) memura kadro gelmeli.

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Abim sen değerlisin ama geçsinler bu sözleri öbür tarafta yatacak yerleri Yok bunların 14 saat önce

Abim sen değerlisin ama geçsinler bu sözleri öbür tarafta yatacak yerleri Yok bunların

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A.K. 14 saat önce

MaşAllah. Güvenlik soruşturması mutlaka olmalıdır.

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Bayx 14 saat önce

Siyasi Tarafçılığı yapmayı bırakın! Mehmet Berk Ergin, Haluk LEVENT'ten çok daha sosyal yardım projeleri yapıyor. Neden 1 gün olsun Mehmet Berk ERGIN'in haberini yapmadınız? Neden bir siyasi parti uzantısı bağlantısı olanın haberini yapıyorsunuzda siyasi bir görüşü olmayan sadece insanlık adına yardım yapan bir insani paylaşmıyorsunuz. Siz Kpss Cafe yönetimine yeter artık bıktık bu siyasi Tarafçılığı yaptığınız.

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Nebi 14 saat önce

Temenni ederiz ki bu bir geri dönüş olur ve öğretmenlik alımlarında da mülakat(torpil) son bulur

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