Haluk Levent Açıkladı! Sağlık Bakanlığı Personel Alımında Mülakat Yok!

Ünlü sanatçı Haluk Levent yaptığı sosyal yardım projeleri ve toplumu ilgilendiren etkinlikler ile takdir toplamaya devam ediyor. Dün ilk kez KPSS CAFE'nin duyurduğu Sağlık Bakanlığı Personel Alımında Mülakat yok haberine Haluk Levent'ten teyit geldi. Haluk Levent Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü ve personel alımında mülakat olmayacağının müjdesini verdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA MÜKALAT YOK!

Haluk Levent Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ayrıca benim rüyalarıma girip beni darlayan sağlıkçılara sesleniyorum. Sayın Bakan KPSS nin geçerli olduğunu “mülakat olmayacağını” bizzat söyledi.. Alın işte öğren diyordunuz öğrendim." ifadelerini kullandı.

İLK KEZ KPSS CAFE DUYURMUŞTU!

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından alımın detaylarına ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Açıklamalarının ayrıntılarındaki mülakat yok kısmını yalnızca KPSS CAFE görmüş ve okurlarına iletmişti.

Haluk Levent ayrıca "Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca ile görüştüm. Bekleyen kök hücre sonuçları için aylık inceleme sayısını 4 katına çıkarttıklarını söyledi. Öykü Arin ve onun durumundaki tüm çocuklar için güzel bir haber. Kendilerine teşekkürlerimi ilettim." ifadelerini içeren bir paylaşımda daha bulundu.