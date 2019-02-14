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Evde Hasta Bakımı Bölümü 7 Bin Mezunu Var Atama Yok!

2009 yılında ‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi' kapsamında açılan Evde Hasta Bakımı Bölümü öğrencileri mezun oldu ancak atamaları yapılmadığı için yıllardır işsiz. Mezun öğrenciler, ‘Görev tanımındaki tıbbi müdahale yetkisi' yetersizliğinden dolayı ne devlette ne de özel sektörde iş bulamıyor.

Evde Hasta Bakımı Bölümü 7 Bin Mezunu Var Atama Yok!

2009 yılında ‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi' kapsamında açılan Evde Hasta Bakımı Bölümü öğrencileri mezun oldu ancak atamaları yapılmadığı için yıllardır işsiz. Mezun öğrenciler, ‘Görev tanımındaki tıbbi müdahale yetkisi' yetersizliğinden dolayı ne devlette ne de özel sektörde iş bulamıyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:25
Evde Hasta Bakımı Bölümü 7 Bin Mezunu Var Atama Yok!

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ döneminde başlatılan ‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi' kapsamında Evde Sağlık Hizmetinin profesyonel bir şekilde verilebilmesi için ilk olarak 2011 yılında İnönü Üniversitesinde Evde Hasta Bakım Programı açıldı. Bugün de 14 Devlet Üniversitesi, 2 Vakıf Üniversitesinde Evde Hasta Bakım Programı'ndan mezunlar veriliyor. Söz konusu bölüm, kronik hastalığı bulunan, felçli, tedavisi uzun süren, günlük zaruri ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşılayamayan ve başkalarının yardımı ile bakımına sürekli muhtaç olan insanların barınabileceği ve gerekli bakım hizmetleri alabileceği bakım ve rehabilitasyon merkezleri için açılmıştı. Şuana kadar mezun olan 7 bin Evde Hasta Bakım Teknikeri ‘Görev tanımındaki tıbbi müdahale yetkisi' yetersizliğinden dolayı iş bulamıyor.

‘EN AZ 500 ATAMA YAPILMALI'

Sputnik'ten Sertaç Kayar'ın haberine göre; Son günlerde özellikle de sosyal medyada organize olan bölüm mağduru öğrenciler, atama beklediklerini dile getiriyor. Evde Sağlık ve Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kol, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanacak olan 100 günlük çalışma planı içerisinde Evde Sağlık Hizmetinin %20 artırılarak ihtiyaç sahibi herkese ulaştırılması öngörülmektedir. Bu öngörünün gerçekleşebilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan ilk alımda minimum 500 Evde Hasta Bakım Teknikeri ataması yapılmalıdır. Bu vesile ile bir nebze olsun mezun sayısındaki yığılmanın da önüne geçilebilir" dedi.

‘AÇILAN BÖLÜMÜN MESLEKİ TANIMI YOK'

Evde Hasta Bakım Teknikerleri'nin sağlık meslekleri arasında sayılmayıp diğer meslekler arasına dahil edildiğine ifade eden Kol, "Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından Sağlık Teknikeri unvanı ile mezun olan Evde Hasta Bakım Teknikerleri, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılıp 22 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre Sağlık Meslekleri arasında sayılmayıp ‘Diğer Meslekler' arasına dahil edilmiştir. Aynı yönetmelikte mesleklerin tanımları da belirlenmiş olup Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Yaşlı Hizmetleri alanında çalıştırılmak üzere yetiştirilmiş olan Yaşlı Bakım Programının ders içerikleri dikkate alınarak birbirinden farklı iki bölüm bir meslek tanımına tabii tutulmuştur. Bu durum Evde Sağlık Hizmetini profesyonel bir şekilde sunmak için yetiştirilmiş olan biz Evde Hasta Bakım Teknikerlerini mağdur etmiştir" şeklinde konuştu.

‘İHTİYAÇ OLMASINA RAĞMEN ATAMA YAPILMIYOR'

Kol, yaşanılan sorunun çözümü için şunları söyledi: "Bu Mağduriyetlerin giderilebilmesi için Evde Hasta Bakım Teknikerlerinin Sağlık Meslekleri arasına alınması daha sonrasında program dahilinde verilmiş olan ders içerikleri göz önünde bulundurularak sadece Evde Hasta Bakım Teknikerlerini kapsayan bir meslek tanımının hazırlanması gerekmektedir. 27 Şubat 2015'te çıkarılan Evde Sağlık Hizmet Sunumuna dair yönetmeliğe göre ‘Evde Sağlık Birimlerinde görev yapmakta olan her ekipte en az bir tane Evde Hasta Bakım Teknikeri yer almalıdır' ibaresi bulunmasına ve Evde Sağlık Birimlerinde personel ihtiyacı olmasına rağmen bu yönetmelik göz ardı edilerek Evde Sağlık Birimlerine Evde Hasta Bakım Teknikerlerinin atamaları yapılmamaktadır."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.02.2019 18:04
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