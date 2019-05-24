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En Çok Hemşire Alınacak İller!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 bin 689 sağlık personeli alımı müjdesini vermişti Ülke genelinde 12 bin sağlık personeli istihtam edilecek ve bunlardan en çok 6 bin 835 hemşire alınacak olup, en büyük alım Ankara'ya olacak.İşte detaylar haberimizde.

En Çok Hemşire Alınacak İller!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 bin 689 sağlık personeli alımı müjdesini vermişti Ülke genelinde 12 bin sağlık personeli istihtam edilecek ve bunlardan en çok 6 bin 835 hemşire alınacak olup, en büyük alım Ankara'ya olacak.İşte detaylar haberimizde.

24 Mayıs 2019 Cuma 14:13
En Çok Hemşire Alınacak İller!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 bin 689 sağlık personeli alımı müjdesini vermişti Ülke genelinde 12 bin sağlık personeli istihtam edilecek ve bunlardan en çok 6 bin 835 hemşire alınacak olup, en büyük alım Ankara'ya olacak.İşte detaylar haberimizde.

En çok hemşire açığının bulunduğu şehir Ankara İstihtam edilecek hemşire sayısı 1.892 olarak açıklanmıştır.

Ankara'yı ve onu takip eden şehirse 519 ile İstanbul, 502 ile Bursa, 315 ile Gaziantep, 301 Kayseri, son olarak 285 kişi de Adana'ya hemşire istihtamı yapılacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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