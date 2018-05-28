Ege Üniversitesi Kamu Personeli Alımı Sonuçları: 65 KPSS ile Atama Yapıldı

Ege Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı başvuru sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı.

Geçtiğimiz gün açıklanan sonuçlarda şu ifadelere yer verildi:

07.05.2018 Tarihli Sabah Gazetesi ve Kurumumuzun Resmi web adresi http://www.ege.edu.tr de yayınlanan sözleşmeli personel alım ilanına başvuranlardan, kazanan ve yedek olanların Adı Soyadı , Ünvanı ve KPSS puanı aşağıda listelenmiştir.

Atanmaya hak kazanan adayların ( 01.06.2018 Cuma Mesai Sonu) Döner Sermaye Personel Bürosuna şahsen müracaatları gerekmektedir. Bu süre içinde müracaat etmeyen adayın yerine yedek aday alınacaktır.

Yedek adaylarla, asıl listede isimleri olan adayların başvuru yapmaması durumunda (Başvuru sırasında beyan ettikleri Telefon ve adres üzerinden ) irtibat kurulacaktır.

Adayların müracatları sırasında aşağıda sıralanan evrakları hazır bulundurmaları gerekmektedir.

1- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı

2- Kimlik Belgesi

3- 2 adet Fotoğraf

4- Mezun Belgesi ( E-Devlet üzerinden alınması )

5- Adli Sicil Kaydı ( E-Devlet üzerinden alınması )

6- Güvenlik Soruşurması Arşiv Araştırması Formu ( 3 nüsha bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulup fotoğraf yapıştırılacaktır. )

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Yayımlanan sonuçlarda Hemşire kadrosuna 65 KPSS ile atama yapıldı.

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