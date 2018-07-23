Dicle Üniversitesi Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018

1-Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Bölümünden mezun olmak. 2-İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.