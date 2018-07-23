Dicle Üniversitesi Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı.
Üniversite resmi internet sayfası aracılığıyla yapılan açıklamada sözleşmeli kamu personeli alımı başvuru sonuçlarına yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel için müracaat edenlerden asıl ve yedek olarak kazananların isim listesi yazımız ekindedir.
Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, kazanan adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
1-Sağlık Raporu (Aile Hekiminden alınabilir)
2-Adli Sicil Kaydı (Resmi Kurumlar için olması gereklidir.)
3- Vesikalık Fotoğraf (3Adet)
4-Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)
5-Öğrenim Belgesi (Diploma veya onaylı fotokopisi)
6-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (2 Adet)
Asıl olarak kazanan adayların istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 10 Ağustos 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar evrakları şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
** Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu
İletişim Bilgileri: Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı -0412 -241 10 40 2320-5136-5182
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sonuçlar şu şekilde:
|
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018
|
FİZYOTERAPİST 1 - FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
|
1-Üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümlerinden mezun olmak.
|
S. NO
|
T.C. KİMLİK NO
|
ADI SOYADI
|
ÜNVANI
|
KPSS PUANI
|
SONUÇ
|
AÇIKLAMA
|
1
|
53947718***
|
MURAT ÖNER
|
SAĞLIK TEKNİKERİ
|
86,18722
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
2
|
46993852***
|
EMİNE ŞEKER
|
SAĞLIK TEKNİKERİ
|
86,15589
|
YEDEK
|
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018
|
HEMŞİRE ( 1)- LİSE
|
1-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik programlarından mezun olmak.
|
S. No
|
TC KİMLİK NO
|
ADI SOYADI
|
ÜNVANI
|
PUANI
|
SONUÇ
|
AÇIKLAMA
|
1
|
18943855***
|
MELEK AKINTI
|
HEMŞİRE
|
71,71555
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018
|
SAĞLIK TEKNİKERİ (1) - ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ
|
1-Elektronörofizyoloji Ön lisans programından mezun olmak.
|
S. NO
|
T.C. NO
|
ADI SOYADI
|
ÜNVANI
|
KPSS PUANI
|
SONUÇ
|
AÇIKLAMA
|
1
|
24742444***
|
HARUN ŞEVK
|
SAĞLIK TEKNİKERİ
|
76,10260
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
2
|
27499558***
|
SONGÜL NARİN OZAN
|
SAĞLIK TEKNİKERİ
|
75,72775
|
YEDEK
|
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi. 20/07/2018
|
RADYOLOJİ VE TIBBİ GÖRÜNTÜLEME - SAĞLIK TEKNİKERİ (3)
|
1-Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans Programlarından mezun olmak.
|
S. No
|
TC KİMLİK NO
|
ADI SOYADI
|
ÜNVANI
|
PUANI
|
SONUÇ
|
AÇIKLAMA
|
1
|
40069123***
|
SEYİTHAN BEKTARIM
|
RAD. ve TIBBİ GÖRÜNTÜLEME
|
81,99425
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
2
|
19993175***
|
BARIŞ BAL
|
RAD. ve TIBBİ GÖRÜNTÜLEME
|
81,55291
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
3
|
11368452***
|
FERHAT ÇETİNKAYA
|
RAD. ve TIBBİ GÖRÜNTÜLEME
|
81,53788
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
4
|
64468343***
|
EMRE BAZ
|
RAD. ve TIBBİ GÖRÜNTÜLEME
|
81,45266
|
YEDEK
|
5
|
69028115***
|
ÖMER MENTEŞ
|
RAD. ve TIBBİ GÖRÜNTÜLEME
|
81,34609
|
YEDEK
|
6
|
62671036***
|
M. AKİF DÜZLEME
|
RAD. ve TIBBİ GÖRÜNTÜLEME
|
81,24322
|
YEDEK
|
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018
|
SAĞLIK TEKNİKERİ (1) - ODYOMETRİ
|
1-Odyometri Ön lisans programından mezun olmak.
|
S. NO
|
T.C. KİMLİK NO
|
ADI SOYADI
|
SAĞLIK TEKNİSYENİ
|
KPSS PUANI
|
SONUÇ
|
AÇIKLAMA
|
1
|
67720238***
|
ÖZCAN COŞKUN
|
SAĞLIK TEKNİSYENİ
|
78,96005
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
2
|
67852163***
|
OSMAN ARPACIK
|
SAĞLIK TEKNİSYENİ
|
78,65907
|
YEDEK
|
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018
|
SAĞLIK TEKNİKERİ (1) - FİZYOTERAPİ
|
1-Fizyoterapi Ön lisans programından mezun olmak.
|
S. NO
|
T.C. KİMLİK NO
|
ADI SOYADI
|
SAĞLIK TEKNİKERİ
|
KPSS PUANI
|
SONUÇ
|
AÇIKLAMA
|
1
|
16154683***
|
MUHAMMET BAHUR
|
SAĞLIK TEKNİKERİ
|
79,41010
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
2
|
10685118***
|
CEREN IŞIK
|
SAĞLIK TEKNİKERİ
|
75,32412
|
YEDEK
|
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018
|
FİZYOTERAPİST 1 - FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
|
1-Üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümlerinden mezun olmak.
|
S. NO
|
T.C. KİMLİK NO
|
ADI SOYADI
|
ÜNVANI
|
KPSS PUANI
|
SONUÇ
|
AÇIKLAMA
|
1
|
53947718***
|
MURAT ÖNER
|
SAĞLIK TEKNİKERİ
|
86,18722
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
2
|
46993852***
|
EMİNE ŞEKER
|
SAĞLIK TEKNİKERİ
|
86,15589
|
YEDEK
|
DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi. 02-16/07/2018
|
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ODYOLOG 1
|
1- Sağlık Bilimleri Fakültesi "Odyoloji" bölümünden mezun olmak.
|
S. NO
|
T.C. KİMLİK NO
|
ADI SOYADI
|
ÜNVANI
|
KPSS PUANI
|
SONUÇ
|
AÇIKLAMA
|
1
|
64237289***
|
YAKUB BUDAK
|
ODYOLOG
|
75,31083
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
2
|
20158167***
|
UĞUR UMUT BARIŞ KELEŞ
|
ODYOLOG
|
69,88628
|
YEDEK
|
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018
|
LABORANT (6)
|
1-Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans programlarından mezun olmak. 2-İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.
|
S. NO
|
T.C. KİMLİK NO
|
ADI SOYADI
|
ÜNVANI
|
KPSS PUANI
|
SONUÇ
|
AÇIKLAMA
|
1
|
13174400***
|
EMRE ÇELİK
|
LAB. TEKNİKERİ
|
82,24248
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
2
|
17791161***
|
ALEV KILIÇ
|
LAB. TEKNİKERİ
|
82,21480
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
3
|
32702329***
|
M.FATİH ALAGÖZ
|
LAB. TEKNİKERİ
|
82,18735
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
4
|
20095794***
|
MAHMUT ORDU
|
LAB. TEKNİKERİ
|
81,92538
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
5
|
24592644***
|
ERKİN CAN
|
LAB. TEKNİKERİ
|
81,74971
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
6
|
21967726***
|
TUBA AY
|
LAB. TEKNİKERİ
|
81,63681
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
7
|
33397725***
|
KÜBRA TEKTAŞ ÜNSAL
|
LAB. TEKNİKERİ
|
81,57296
|
YEDEK
|
8
|
50839830***
|
HATİCE SARİKAN ASLAN
|
LAB. TEKNİKERİ
|
81,54528
|
YEDEK
|
9
|
64621225***
|
RUKİYE ŞEYMA TOPRAK
|
LAB. TEKNİKERİ
|
81,50649
|
YEDEK
|
10
|
54004620***
|
AYDIN KAYA
|
LAB. TEKNİKERİ
|
81,44503
|
YEDEK
|
11
|
35012330***
|
İDRİS GARAN
|
LAB. TEKNİKERİ
|
81,43130
|
YEDEK
|
12
|
46843643***
|
SÜNDÜZ AKBAL
|
LAB. TEKNİKERİ
|
81,24322
|
YEDEK
|
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018
|
RADYOLOJİ VE TIBBİ GÖRÜNTÜLEME-RÖNTGEN TEKNİSYENİ (11)
|
1-Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Bölümünden mezun olmak. 2-İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.
|
S. NO
|
T.C. KİMLİK NO
|
ADI SOYADI
|
ÜNVANI
|
KPSS PUANI
|
SONUÇ
|
AÇIKLAMA
|
1
|
32852105***
|
GÖKHAN ALKAYA
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
83,13001
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
2
|
10087618***
|
ERDİ ASLAN
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
82,59006
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
3
|
38114183***
|
MİKAYİL VURAL
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
82,13732
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
4
|
36235896***
|
BURAK GÜL
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
81,86529
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
5
|
35792309***
|
ESRA ORDU
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
81,80789
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
6
|
28871239***
|
YUNUS EMRE ÇAM
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
81,50606
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
7
|
41582001***
|
ÜNZİLE TOPAL
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
80,54126
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
8
|
25816615***
|
LEYLA KAVÜŞT
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
80,49727
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
9
|
32683527***
|
CEREN GÜMÜŞTEKİN
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
80,48930
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
10
|
10475254***
|
MUHAMMED METİN PEKER
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
78,60316
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
11
|
24295146***
|
MELİH FIRAT ORAL
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
77,44590
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
12
|
45103698***
|
OKAN KOYUN
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
76,70116
|
YEDEK
|
13
|
12368176***
|
BELGİN TOKSOY
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
76,49476
|
YEDEK
|
14
|
10658803***
|
MİNE YURDAM PAMUK
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
75,51983
|
YEDEK
|
15
|
18851573***
|
İBRAHİM ÖZCAN
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
75,18820
|
YEDEK
|
16
|
25370257***
|
ESRA KOCAÇOBAN
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
75,17234
|
YEDEK
|
17
|
23525749***
|
ELİF SUMBAŞ
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
74,85848
|
YEDEK
|
18
|
59947203***
|
MEHMET BAYRI
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
72,85945
|
YEDEK
|
19
|
62842301***
|
ABDULKERİM LAKOT
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
72,64342
|
YEDEK
|
20
|
21538762***
|
İSMAİL ÇELEBİ
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
68,71399
|
YEDEK
|
21
|
30698173***
|
MEHMET GÜVEN
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
68,60271
|
YEDEK
|
22
|
44809024***
|
VOLKAN İRFAN KINIK
|
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|
67,73305
|
YEDEK
|
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018
|
HEMŞİRE (10) - LİSE
|
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik programlarından mezun olmak.
|
S. No
|
TC KİMLİK NO
|
ADI SOYADI
|
ÜNVANI
|
PUANI
|
SONUÇ
|
AÇIKLAMA
|
1
|
21231421***
|
GÜLCAN AKAY
|
HEMŞİRE
|
87,20793
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
2
|
11687074***
|
HATİCE CENGİZ
|
HEMŞİRE
|
87,12264
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
3
|
37720202***
|
CAHİDE TATLI
|
HEMŞİRE
|
86,89627
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
4
|
49498775***
|
GAMZE DELİDOLU
|
HEMŞİRE
|
86,68193
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
5
|
31654398***
|
MERVE GÜMÜŞ
|
HEMŞİRE
|
86,59635
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
6
|
47602625***
|
ŞEYHMUS ACAR
|
HEMŞİRE
|
86,41974
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
7
|
63181227***
|
ŞUHEDA LALE
|
HEMŞİRE
|
86,20320
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
8
|
29551480***
|
ARJİN YAŞAR
|
HEMŞİRE
|
86,10808
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
9
|
37936202***
|
MERVE ORUÇ
|
HEMŞİRE
|
86,10015
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
10
|
11713449***
|
ZEHRA ERCAN
|
HEMŞİRE
|
86,07035
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
11
|
18041617***
|
RABİA BADUR
|
HEMŞİRE
|
86,06022
|
YEDEK
|
12
|
22318710***
|
HİCRAN EGİN
|
HEMŞİRE
|
86,04656
|
YEDEK
|
13
|
26233582***
|
ŞENGÜL KARAMAN GÜNDÜZ
|
HEMŞİRE
|
85,98315
|
YEDEK
|
14
|
30418607***
|
HÜSEYİN ETHEM DOĞAN
|
HEMŞİRE
|
85,97302
|
YEDEK
|
15
|
32825400***
|
RAMAZAN IŞIK
|
HEMŞİRE
|
85,94542
|
YEDEK
|
16
|
13382025***
|
MEHMET SALİH CAN DURAK
|
HEMŞİRE
|
85,94321
|
YEDEK
|
17
|
10682117***
|
MASUM KARTAL
|
HEMŞİRE
|
85,91943
|
YEDEK
|
18
|
18092607***
|
MAHSUM TEZDÖNEN
|
HEMŞİRE
|
85,91150
|
YEDEK
|
19
|
18730587***
|
YUSUF KAYMAZALP
|
HEMŞİRE
|
85,90960
|
YEDEK
|
20
|
25228004***
|
CİHAN AKGÜN
|
HEMŞİRE
|
85,88170
|
YEDEK
|
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018
|
HEMŞİRE (40) -LİSANS
|
Üniversitelerin Hemşirelik Lisans Programlarından mezun olmak.
|
S. No
|
TC KİMLİK NO
|
ADI SOYADI
|
ÜNVANI
|
PUANI
|
SONUÇ
|
AÇIKLAMA
|
1
|
49039610***
|
EMRAH GÜNGÖR
|
HEMŞİRE
|
83,32309
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
2
|
22958447***
|
AHMET GÖKHAN
|
HEMŞİRE
|
80,73688
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
3
|
32824378***
|
MİZGİN KARTAL
|
HEMŞİRE
|
80,05016
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
4
|
43021780***
|
AHMET ÇELİK
|
HEMŞİRE
|
78,20122
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
5
|
41239111***
|
ENGİN TÜRLE
|
HEMŞİRE
|
77,19361
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
6
|
41477115***
|
TUBA BULUR
|
HEMŞİRE
|
76,99351
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
7
|
71875099***
|
RAMAZAN IŞIK
|
HEMŞİRE
|
76,74138
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
8
|
42277077***
|
CAHİT ESEN
|
HEMŞİRE
|
75,76206
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
9
|
54655387***
|
GÜL ROJBİN PILSIN
|
HEMŞİRE
|
75,57610
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
10
|
23506689***
|
MEHMET ZANA ATEŞ
|
HEMŞİRE
|
75,54023
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
11
|
72541080***
|
MAHSUM GÜMÜŞ
|
HEMŞİRE
|
75,15418
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
12
|
28948826***
|
NECLA KAYA
|
HEMŞİRE
|
74,50888
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
13
|
25465623***
|
NURŞEN MIZRAK
|
HEMŞİRE
|
74,41894
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
14
|
39205180***
|
M. RUHULLAH HÜSEYİN ÇETİNKAYA
|
HEMŞİRE
|
74,17032
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
15
|
30145684***
|
HAYAT KESKİN
|
HEMŞİRE
|
74,04804
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
16
|
26398574***
|
UĞUR DENİZ
|
HEMŞİRE
|
73,97476
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
17
|
23930702***
|
ŞİNDAR KUNUR
|
HEMŞİRE
|
73,87170
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
18
|
33907323***
|
AHMET EKİNCİ
|
HEMŞİRE
|
73,78325
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
19
|
57136308***
|
VELAT ORMAN
|
HEMŞİRE
|
73,38759
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
20
|
12677055***
|
ALİ EKİNCİ
|
HEMŞİRE
|
73,15717
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
21
|
12747069***
|
BEŞİR KAYMIŞ
|
HEMŞİRE
|
72,84237
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
22
|
42208079***
|
HEDYETULLAH ERYILMAZ
|
HEMŞİRE
|
72,82112
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
23
|
16913927***
|
RUŞEN KIZMAZ
|
HEMŞİRE
|
72,74635
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
24
|
30868440***
|
YUNUS TARHAN
|
HEMŞİRE
|
72,61547
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
25
|
44023753***
|
NURULLAH AR
|
HEMŞİRE
|
72,45882
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
26
|
31955429***
|
ZAHİR KINGIR
|
HEMŞİRE
|
72,25872
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
27
|
41209834***
|
AYŞE AKBAŞ
|
HEMŞİRE
|
72,18746
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
28
|
52591037***
|
ALİ AKSU
|
HEMŞİRE
|
72,18090
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
29
|
22622455***
|
MAHMUT ORUÇ
|
HEMŞİRE
|
72,11824
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
30
|
41146850***
|
SULTAN AY
|
HEMŞİRE
|
71,87922
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
31
|
65437031***
|
MAZLUM DENLİ
|
HEMŞİRE
|
71,84891
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
32
|
39469143***
|
MEHMET MEHDİ SOLMAZ
|
HEMŞİRE
|
71,74077
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
33
|
61468163***
|
ÖMER FARUK TUR
|
HEMŞİRE
|
71,57857
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
34
|
25921609***
|
NAŞİDE BARAN
|
HEMŞİRE
|
71,47043
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
35
|
17362629***
|
MEHMET KARTAL
|
HEMŞİRE
|
71,30924
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
36
|
64405345***
|
MEHMET BAZ
|
HEMŞİRE
|
71,30721
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
37
|
33535368***
|
HASAN SELİMOĞLU
|
HEMŞİRE
|
71,18290
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
38
|
58318267***
|
MEHMET RESUL KARTAL
|
HEMŞİRE
|
70,19045
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
39
|
27457550***
|
ÖZLEM YILDIRIM
|
HEMŞİRE
|
70,07981
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
40
|
26774601***
|
MARİYE SÜNGER
|
HEMŞİRE
|
69,92113
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
41
|
74083024***
|
İHSAN İMRET
|
HEMŞİRE
|
69,90042
|
YEDEK
|
42
|
27860506***
|
HÜSEYİN KILINÇ
|
HEMŞİRE
|
69,82361
|
YEDEK
|
43
|
41830115***
|
ÖZLEM ŞİMŞEK
|
HEMŞİRE
|
69,70688
|
YEDEK
|
44
|
33752300***
|
REMZİ ÖNEL
|
HEMŞİRE
|
69,64524
|
YEDEK
|
45
|
23518674***
|
MERYEM ÖNEN
|
HEMŞİRE
|
69,60531
|
YEDEK
|
46
|
18005506***
|
MUSTAFA KAZCIOĞLU
|
HEMŞİRE
|
69,51436
|
YEDEK
|
47
|
35155517***
|
SABAHATTİN AKDOĞAN
|
HEMŞİRE
|
69,23035
|
YEDEK
|
48
|
43759763***
|
ABDULLAH ALTUN
|
HEMŞİRE
|
69,22480
|
YEDEK
|
49
|
20044805***
|
MEHMET YAKUT
|
HEMŞİRE
|
69,01158
|
YEDEK
|
50
|
39092131***
|
YUNUS ATABAY
|
HEMŞİRE
|
68,62450
|
YEDEK
|
51
|
19498193***
|
KEREM ÇELİK
|
HEMŞİRE
|
68,56638
|
YEDEK
|
52
|
29545490***
|
MEHMET ALİ ALAKUŞ
|
HEMŞİRE
|
68,14899
|
YEDEK
|
53
|
30055476***
|
EMRAH CANGÜL
|
HEMŞİRE
|
68,08179
|
YEDEK
|
54
|
18266609***
|
SERHAT BADUR
|
HEMŞİRE
|
67,98225
|
YEDEK
|
55
|
51241722***
|
BURHAN ZENCİR
|
HEMŞİRE
|
67,93576
|
YEDEK
|
56
|
13145769***
|
ALİ KELEŞ
|
HEMŞİRE
|
67,81551
|
YEDEK
|
57
|
16483931***
|
ŞİLAN KOCAKAYA
|
HEMŞİRE
|
67,75941
|
YEDEK
|
58
|
16615922***
|
ESMA ASLAN
|
HEMŞİRE
|
67,50876
|
YEDEK
|
59
|
33754340***
|
UĞUR YAŞA
|
HEMŞİRE
|
67,46430
|
YEDEK
|
60
|
1896482****
|
HİVDA AYAZ
|
HEMŞİRE
|
67,16262
|
YEDEK
|
61
|
37441210***
|
MUHAMMED İLİK
|
HEMŞİRE
|
67,12372
|
YEDEK
|
62
|
33490364***
|
NUPELDA ALBAĞ
|
HEMŞİRE
|
67,10755
|
YEDEK
|
63
|
24064678***
|
BAYRAM GÜNAY
|
HEMŞİRE
|
66,76798
|
YEDEK
|
64
|
41743081***
|
AZİZ ÇİÇEK
|
HEMŞİRE
|
66,31926
|
YEDEK
|
65
|
20770828***
|
OZAN DOĞUKAN BUDAN
|
HEMŞİRE
|
66,05548
|
YEDEK
|
66
|
710260061***
|
BERİBAN DEMİR
|
HEMŞİRE
|
65,94532
|
YEDEK
|
67
|
41558082***
|
CEMRE AYDIN
|
HEMŞİRE
|
65,93219
|
YEDEK
|
68
|
17920861***
|
AYŞE KARAGÖZ
|
HEMŞİRE
|
65,66286
|
YEDEK
|
69
|
14703002***
|
ZEYNEP ABAY TÜZÜN
|
HEMŞİRE
|
65,61989
|
YEDEK
|
70
|
21786729***
|
BETÜL ÖZER
|
HEMŞİRE
|
65,33541
|
YEDEK
|
71
|
11219101***
|
ROJHAT HARMAN
|
HEMŞİRE
|
65,25102
|
YEDEK
|
72
|
18646851***
|
ESRA MAFRAK
|
HEMŞİRE
|
65,24243
|
YEDEK
|
73
|
31397166***
|
RECEP GÜNDÜZ
|
HEMŞİRE
|
65,21211
|
YEDEK
|
74
|
46078959***
|
ŞİRVAN TİRYAKİ
|
HEMŞİRE
|
65,20250
|
YEDEK
|
75
|
35287310***
|
ENVER ELİBAL
|
HEMŞİRE
|
65,19493
|
YEDEK
|
76
|
14516739***
|
TUBA SEZER
|
HEMŞİRE
|
65,01100
|
YEDEK
|
77
|
14836976***
|
NEVİN BAŞARAN
|
HEMŞİRE
|
64,98068
|
YEDEK
|
78
|
20429529***
|
AHMET MENTEŞ
|
HEMŞİRE
|
64,92255
|
YEDEK
|
79
|
38233201***
|
MİZGİN TARUK
|
HEMŞİRE
|
64,90388
|
YEDEK
|
80
|
31583441***
|
MEHMET KAPLAN
|
HEMŞİRE
|
64,82707
|
YEDEK
|
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018
|
ECZACI (1)
|
1-Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
2-İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.
|
S. No
|
TC KİMLİK NO
|
ADI SOYADI
|
SONUÇ
|
AÇIKLAMA
|
1
|
32671377***
|
MEHMET SALİH UÇAN
|
ASIL
|
KAZANDINIZ
|
2
|
11951065***
|
MURAT AYYILDIZ
|
YEDEK