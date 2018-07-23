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Dicle Üniversitesi Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

Dicle Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlarda asıl ve yedek listeye yer verildi. Sonuçlar ve diğer detaylar haberimizde.

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Dicle Üniversitesi Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

Dicle Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlarda asıl ve yedek listeye yer verildi. Sonuçlar ve diğer detaylar haberimizde.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:35
Dicle Üniversitesi Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı.

Üniversite resmi internet sayfası aracılığıyla yapılan açıklamada sözleşmeli kamu personeli alımı başvuru sonuçlarına yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel için müracaat edenlerden asıl ve yedek olarak kazananların isim listesi yazımız ekindedir. 

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, kazanan adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1-Sağlık Raporu (Aile Hekiminden alınabilir)

2-Adli Sicil Kaydı (Resmi Kurumlar için olması gereklidir.)

3- Vesikalık Fotoğraf (3Adet)

4-Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)

5-Öğrenim Belgesi (Diploma veya onaylı fotokopisi)

6-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (2 Adet)

 Asıl olarak kazanan adayların istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 10 Ağustos 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar evrakları şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

 ** Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

 İletişim Bilgileri: Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı -0412 -241 10 40        2320-5136-5182

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Sonuçlar şu şekilde:

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI                                                                                                                                          657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018 

FİZYOTERAPİST 1 - FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

1-Üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümlerinden mezun olmak.  
2-İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

S. NO

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

KPSS PUANI

SONUÇ

AÇIKLAMA

1

53947718***

MURAT ÖNER

SAĞLIK TEKNİKERİ

86,18722

ASIL

KAZANDINIZ

2

46993852***

EMİNE ŞEKER

SAĞLIK TEKNİKERİ

86,15589

YEDEK

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI                                                                                                  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018 

HEMŞİRE ( 1)- LİSE

1-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik programlarından mezun olmak.
2-Tüp Bebek Merkezinde 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

S. No

TC KİMLİK NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

PUANI

SONUÇ

AÇIKLAMA

1

18943855***

MELEK AKINTI

HEMŞİRE

71,71555

ASIL

KAZANDINIZ

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI                                                                                                                                657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018 

SAĞLIK TEKNİKERİ (1)   - ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

1-Elektronörofizyoloji  Ön lisans programından mezun olmak.                                              
2-İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

S. NO

T.C. NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

KPSS PUANI

SONUÇ

AÇIKLAMA

1

24742444***

HARUN ŞEVK

SAĞLIK TEKNİKERİ

76,10260

ASIL

KAZANDINIZ

2

27499558***

SONGÜL NARİN OZAN

SAĞLIK TEKNİKERİ

75,72775

YEDEK

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI                                                                                                                                                    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi. 20/07/2018 

RADYOLOJİ VE TIBBİ GÖRÜNTÜLEME - SAĞLIK TEKNİKERİ (3)

1-Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans Programlarından mezun olmak.
2-İlgili alanda en az 1 yıl çalışma  deneyimine sahip olmak.

S. No

TC KİMLİK NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

PUANI

SONUÇ

AÇIKLAMA

1

40069123***

SEYİTHAN BEKTARIM

RAD. ve TIBBİ GÖRÜNTÜLEME

81,99425

ASIL

KAZANDINIZ

2

19993175***

BARIŞ BAL

RAD. ve TIBBİ GÖRÜNTÜLEME

81,55291

ASIL

KAZANDINIZ

3

11368452***

FERHAT ÇETİNKAYA

RAD. ve TIBBİ GÖRÜNTÜLEME

81,53788

ASIL

KAZANDINIZ

4

64468343***

EMRE BAZ

RAD. ve TIBBİ GÖRÜNTÜLEME

81,45266

YEDEK

5

69028115***

ÖMER MENTEŞ

RAD. ve TIBBİ GÖRÜNTÜLEME

81,34609

YEDEK

6

62671036***

M. AKİF DÜZLEME

RAD. ve TIBBİ GÖRÜNTÜLEME

81,24322

YEDEK

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI                                                                                                                                            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018 

SAĞLIK TEKNİKERİ (1)  - ODYOMETRİ

1-Odyometri Ön lisans programından mezun olmak.
2-İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

S. NO

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

SAĞLIK TEKNİSYENİ

KPSS PUANI

SONUÇ

AÇIKLAMA

1

67720238***

ÖZCAN COŞKUN

SAĞLIK TEKNİSYENİ

78,96005

ASIL

KAZANDINIZ

2

67852163***

OSMAN ARPACIK

SAĞLIK TEKNİSYENİ

78,65907

YEDEK

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI                                                                                                               657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018 

SAĞLIK TEKNİKERİ (1)  - FİZYOTERAPİ

1-Fizyoterapi Ön lisans programından mezun olmak.
2-İlgili Alanında en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

S. NO

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

SAĞLIK TEKNİKERİ

KPSS PUANI

SONUÇ

AÇIKLAMA

1

16154683***

MUHAMMET BAHUR

SAĞLIK TEKNİKERİ

79,41010

ASIL

KAZANDINIZ

2

10685118***

CEREN IŞIK

SAĞLIK TEKNİKERİ

75,32412

YEDEK

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI                                                                                                                                          657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018 

FİZYOTERAPİST 1 - FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

1-Üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümlerinden mezun olmak.  
2-İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

S. NO

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

KPSS PUANI

SONUÇ

AÇIKLAMA

1

53947718***

MURAT ÖNER

SAĞLIK TEKNİKERİ

86,18722

ASIL

KAZANDINIZ

2

46993852***

EMİNE ŞEKER

SAĞLIK TEKNİKERİ

86,15589

YEDEK

DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI                                                                                                                                         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi. 02-16/07/2018 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ODYOLOG 1

1- Sağlık Bilimleri Fakültesi "Odyoloji" bölümünden mezun olmak.
2- İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

S. NO

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

KPSS PUANI

SONUÇ

AÇIKLAMA

1

64237289***

YAKUB BUDAK

ODYOLOG

75,31083

ASIL

KAZANDINIZ

2

20158167***

UĞUR UMUT BARIŞ KELEŞ

ODYOLOG

69,88628

YEDEK

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI                                                                                                             657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018 

LABORANT (6)

1-Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans programlarından mezun olmak.                                                                           2-İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

S. NO

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

KPSS PUANI

SONUÇ

AÇIKLAMA

1

13174400***

EMRE ÇELİK

LAB. TEKNİKERİ

82,24248

ASIL

KAZANDINIZ

2

17791161***

ALEV KILIÇ

LAB. TEKNİKERİ

82,21480

ASIL

KAZANDINIZ

3

32702329***

M.FATİH ALAGÖZ

LAB. TEKNİKERİ

82,18735

ASIL

KAZANDINIZ

4

20095794***

MAHMUT ORDU

LAB. TEKNİKERİ

81,92538

ASIL

KAZANDINIZ

5

24592644***

ERKİN CAN

LAB. TEKNİKERİ

81,74971

ASIL

KAZANDINIZ

6

21967726***

TUBA AY

LAB. TEKNİKERİ

81,63681

ASIL

KAZANDINIZ

7

33397725***

KÜBRA TEKTAŞ ÜNSAL

LAB. TEKNİKERİ

81,57296

YEDEK

8

50839830***

HATİCE SARİKAN ASLAN

LAB. TEKNİKERİ

81,54528

YEDEK

9

64621225***

RUKİYE ŞEYMA TOPRAK

LAB. TEKNİKERİ

81,50649

YEDEK

10

54004620***

AYDIN KAYA

LAB. TEKNİKERİ

81,44503

YEDEK

11

35012330***

İDRİS GARAN

LAB. TEKNİKERİ

81,43130

YEDEK

12

46843643***

SÜNDÜZ AKBAL

LAB. TEKNİKERİ

81,24322

YEDEK

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI                                                                                                                                657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018 

RADYOLOJİ VE TIBBİ GÖRÜNTÜLEME-RÖNTGEN TEKNİSYENİ (11)

1-Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Bölümünden mezun olmak.                                                2-İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

S. NO

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

KPSS PUANI

SONUÇ

AÇIKLAMA

1

32852105***

GÖKHAN ALKAYA

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

83,13001

ASIL

KAZANDINIZ

2

10087618***

ERDİ ASLAN

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

82,59006

ASIL

KAZANDINIZ

3

38114183***

MİKAYİL VURAL

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

82,13732

ASIL

KAZANDINIZ

4

36235896***

BURAK GÜL

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

81,86529

ASIL

KAZANDINIZ

5

35792309***

ESRA ORDU

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

81,80789

ASIL

KAZANDINIZ

6

28871239***

YUNUS EMRE ÇAM

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

81,50606

ASIL

KAZANDINIZ

7

41582001***

ÜNZİLE TOPAL

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

80,54126

ASIL

KAZANDINIZ

8

25816615***

LEYLA KAVÜŞT

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

80,49727

ASIL

KAZANDINIZ

9

32683527***

CEREN GÜMÜŞTEKİN

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

80,48930

ASIL

KAZANDINIZ

10

10475254***

MUHAMMED METİN PEKER

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

78,60316

ASIL

KAZANDINIZ

11

24295146***

MELİH FIRAT ORAL

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

77,44590

ASIL

KAZANDINIZ

12

45103698***

OKAN KOYUN

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

76,70116

YEDEK

13

12368176***

BELGİN TOKSOY

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

76,49476

YEDEK

14

10658803***

MİNE YURDAM PAMUK

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

75,51983

YEDEK

15

18851573***

İBRAHİM ÖZCAN

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

75,18820

YEDEK

16

25370257***

ESRA KOCAÇOBAN

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

75,17234

YEDEK

17

23525749***

ELİF SUMBAŞ

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

74,85848

YEDEK

18

59947203***

MEHMET BAYRI

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

72,85945

YEDEK

19

62842301***

ABDULKERİM LAKOT

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

72,64342

YEDEK

20

21538762***

İSMAİL ÇELEBİ

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

68,71399

YEDEK

21

30698173***

MEHMET GÜVEN

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

68,60271

YEDEK

22

44809024***

VOLKAN İRFAN KINIK

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

67,73305

YEDEK

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI                                                                                                                                      657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018 

HEMŞİRE (10) - LİSE

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik programlarından mezun olmak.

S. No

TC KİMLİK NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

PUANI

SONUÇ

AÇIKLAMA

1

21231421***

GÜLCAN AKAY

HEMŞİRE

87,20793

ASIL

KAZANDINIZ

2

11687074***

HATİCE CENGİZ

HEMŞİRE

87,12264

ASIL

KAZANDINIZ

3

37720202***

CAHİDE TATLI

HEMŞİRE

86,89627

ASIL

KAZANDINIZ

4

49498775***

GAMZE DELİDOLU

HEMŞİRE

86,68193

ASIL

KAZANDINIZ

5

31654398***

MERVE GÜMÜŞ

HEMŞİRE

86,59635

ASIL

KAZANDINIZ

6

47602625***

ŞEYHMUS ACAR

HEMŞİRE

86,41974

ASIL

KAZANDINIZ

7

63181227***

ŞUHEDA LALE

HEMŞİRE

86,20320

ASIL

KAZANDINIZ

8

29551480***

ARJİN YAŞAR

HEMŞİRE

86,10808

ASIL

KAZANDINIZ

9

37936202***

MERVE ORUÇ

HEMŞİRE

86,10015

ASIL

KAZANDINIZ

10

11713449***

ZEHRA ERCAN

HEMŞİRE

86,07035

ASIL

KAZANDINIZ

11

18041617***

RABİA BADUR

HEMŞİRE

86,06022

YEDEK

12

22318710***

HİCRAN EGİN

HEMŞİRE

86,04656

YEDEK

13

26233582***

ŞENGÜL KARAMAN GÜNDÜZ

HEMŞİRE

85,98315

YEDEK

14

30418607***

HÜSEYİN ETHEM DOĞAN

HEMŞİRE

85,97302

YEDEK

15

32825400***

RAMAZAN IŞIK

HEMŞİRE

85,94542

YEDEK

16

13382025***

MEHMET SALİH CAN DURAK

HEMŞİRE

85,94321

YEDEK

17

10682117***

MASUM KARTAL

HEMŞİRE

85,91943

YEDEK

18

18092607***

MAHSUM TEZDÖNEN

HEMŞİRE

85,91150

YEDEK

19

18730587***

YUSUF KAYMAZALP

HEMŞİRE

85,90960

YEDEK

20

25228004***

CİHAN AKGÜN

HEMŞİRE

85,88170

YEDEK

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI                                                                                                                                       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018 

HEMŞİRE (40) -LİSANS

Üniversitelerin Hemşirelik Lisans Programlarından mezun olmak.

S. No

TC KİMLİK NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

PUANI

SONUÇ

AÇIKLAMA

1

49039610***

EMRAH GÜNGÖR

HEMŞİRE

83,32309

ASIL

KAZANDINIZ

2

22958447***

AHMET GÖKHAN

HEMŞİRE

80,73688

ASIL

KAZANDINIZ

3

32824378***

MİZGİN KARTAL

HEMŞİRE

80,05016

ASIL

KAZANDINIZ

4

43021780***

AHMET ÇELİK

HEMŞİRE

78,20122

ASIL

KAZANDINIZ

5

41239111***

ENGİN TÜRLE

HEMŞİRE

77,19361

ASIL

KAZANDINIZ

6

41477115***

TUBA BULUR

HEMŞİRE

76,99351

ASIL

KAZANDINIZ

7

71875099***

RAMAZAN IŞIK

HEMŞİRE

76,74138

ASIL

KAZANDINIZ

8

42277077***

CAHİT ESEN

HEMŞİRE

75,76206

ASIL

KAZANDINIZ

9

54655387***

GÜL ROJBİN PILSIN

HEMŞİRE

75,57610

ASIL

KAZANDINIZ

10

23506689***

MEHMET ZANA ATEŞ

HEMŞİRE

75,54023

ASIL

KAZANDINIZ

11

72541080***

MAHSUM GÜMÜŞ

HEMŞİRE

75,15418

ASIL

KAZANDINIZ

12

28948826***

NECLA KAYA

HEMŞİRE

74,50888

ASIL

KAZANDINIZ

13

25465623***

NURŞEN MIZRAK

HEMŞİRE

74,41894

ASIL

KAZANDINIZ

14

39205180***

M. RUHULLAH HÜSEYİN ÇETİNKAYA

HEMŞİRE

74,17032

ASIL

KAZANDINIZ

15

30145684***

HAYAT KESKİN

HEMŞİRE

74,04804

ASIL

KAZANDINIZ

16

26398574***

UĞUR DENİZ

HEMŞİRE

73,97476

ASIL

KAZANDINIZ

17

23930702***

ŞİNDAR KUNUR

HEMŞİRE

73,87170

ASIL

KAZANDINIZ

18

33907323***

AHMET EKİNCİ

HEMŞİRE

73,78325

ASIL

KAZANDINIZ

19

57136308***

VELAT ORMAN

HEMŞİRE

73,38759

ASIL

KAZANDINIZ

20

12677055***

ALİ EKİNCİ

HEMŞİRE

73,15717

ASIL

KAZANDINIZ

21

12747069***

BEŞİR KAYMIŞ

HEMŞİRE

72,84237

ASIL

KAZANDINIZ

22

42208079***

HEDYETULLAH ERYILMAZ

HEMŞİRE

72,82112

ASIL

KAZANDINIZ

23

16913927***

RUŞEN KIZMAZ

HEMŞİRE

72,74635

ASIL

KAZANDINIZ

24

30868440***

YUNUS TARHAN

HEMŞİRE

72,61547

ASIL

KAZANDINIZ

25

44023753***

NURULLAH AR

HEMŞİRE

72,45882

ASIL

KAZANDINIZ

26

31955429***

ZAHİR KINGIR

HEMŞİRE

72,25872

ASIL

KAZANDINIZ

27

41209834***

AYŞE AKBAŞ

HEMŞİRE

72,18746

ASIL

KAZANDINIZ

28

52591037***

ALİ AKSU

HEMŞİRE

72,18090

ASIL

KAZANDINIZ

29

22622455***

MAHMUT ORUÇ

HEMŞİRE

72,11824

ASIL

KAZANDINIZ

30

41146850***

SULTAN AY

HEMŞİRE

71,87922

ASIL

KAZANDINIZ

31

65437031***

MAZLUM DENLİ

HEMŞİRE

71,84891

ASIL

KAZANDINIZ

32

39469143***

MEHMET MEHDİ SOLMAZ

HEMŞİRE

71,74077

ASIL

KAZANDINIZ

33

61468163***

ÖMER FARUK TUR

HEMŞİRE

71,57857

ASIL

KAZANDINIZ

34

25921609***

NAŞİDE BARAN

HEMŞİRE

71,47043

ASIL

KAZANDINIZ

35

17362629***

MEHMET KARTAL

HEMŞİRE

71,30924

ASIL

KAZANDINIZ

36

64405345***

MEHMET BAZ

HEMŞİRE

71,30721

ASIL

KAZANDINIZ

37

33535368***

HASAN SELİMOĞLU

HEMŞİRE

71,18290

ASIL

KAZANDINIZ

38

58318267***

MEHMET RESUL KARTAL

HEMŞİRE

70,19045

ASIL

KAZANDINIZ

39

27457550***

ÖZLEM YILDIRIM

HEMŞİRE

70,07981

ASIL

KAZANDINIZ

40

26774601***

MARİYE SÜNGER

HEMŞİRE

69,92113

ASIL

KAZANDINIZ

41

74083024***

İHSAN İMRET

HEMŞİRE

69,90042

YEDEK

42

27860506***

HÜSEYİN KILINÇ

HEMŞİRE

69,82361

YEDEK

43

41830115***

ÖZLEM ŞİMŞEK

HEMŞİRE

69,70688

YEDEK

44

33752300***

REMZİ ÖNEL

HEMŞİRE

69,64524

YEDEK

45

23518674***

MERYEM ÖNEN

HEMŞİRE

69,60531

YEDEK

46

18005506***

MUSTAFA KAZCIOĞLU

HEMŞİRE

69,51436

YEDEK

47

35155517***

SABAHATTİN AKDOĞAN

HEMŞİRE

69,23035

YEDEK

48

43759763***

ABDULLAH ALTUN

HEMŞİRE

69,22480

YEDEK

49

20044805***

MEHMET YAKUT

HEMŞİRE

69,01158

YEDEK

50

39092131***

YUNUS ATABAY

HEMŞİRE

68,62450

YEDEK

51

19498193***

KEREM ÇELİK

HEMŞİRE

68,56638

YEDEK

52

29545490***

MEHMET ALİ ALAKUŞ

HEMŞİRE

68,14899

YEDEK

53

30055476***

EMRAH CANGÜL

HEMŞİRE

68,08179

YEDEK

54

18266609***

SERHAT BADUR

HEMŞİRE

67,98225

YEDEK

55

51241722***

BURHAN ZENCİR

HEMŞİRE

67,93576

YEDEK

56

13145769***

ALİ KELEŞ

HEMŞİRE

67,81551

YEDEK

57

16483931***

ŞİLAN KOCAKAYA

HEMŞİRE

67,75941

YEDEK

58

16615922***

ESMA ASLAN

HEMŞİRE

67,50876

YEDEK

59

33754340***

UĞUR YAŞA

HEMŞİRE

67,46430

YEDEK

60

1896482****

HİVDA AYAZ

HEMŞİRE

67,16262

YEDEK

61

37441210***

MUHAMMED İLİK

HEMŞİRE

67,12372

YEDEK

62

33490364***

NUPELDA ALBAĞ

HEMŞİRE

67,10755

YEDEK

63

24064678***

BAYRAM GÜNAY

HEMŞİRE

66,76798

YEDEK

64

41743081***

AZİZ ÇİÇEK

HEMŞİRE

66,31926

YEDEK

65

20770828***

OZAN DOĞUKAN BUDAN

HEMŞİRE

66,05548

YEDEK

66

710260061***

BERİBAN DEMİR

HEMŞİRE

65,94532

YEDEK

67

41558082***

CEMRE AYDIN

HEMŞİRE

65,93219

YEDEK

68

17920861***

AYŞE KARAGÖZ

HEMŞİRE

65,66286

YEDEK

69

14703002***

ZEYNEP ABAY TÜZÜN

HEMŞİRE

65,61989

YEDEK

70

21786729***

BETÜL ÖZER

HEMŞİRE

65,33541

YEDEK

71

11219101***

ROJHAT HARMAN

HEMŞİRE

65,25102

YEDEK

72

18646851***

ESRA MAFRAK

HEMŞİRE

65,24243

YEDEK

73

31397166***

RECEP GÜNDÜZ

HEMŞİRE

65,21211

YEDEK

74

46078959***

ŞİRVAN TİRYAKİ

HEMŞİRE

65,20250

YEDEK

75

35287310***

ENVER ELİBAL

HEMŞİRE

65,19493

YEDEK

76

14516739***

TUBA SEZER

HEMŞİRE

65,01100

YEDEK

77

14836976***

NEVİN BAŞARAN

HEMŞİRE

64,98068

YEDEK

78

20429529***

AHMET MENTEŞ

HEMŞİRE

64,92255

YEDEK

79

38233201***

MİZGİN TARUK

HEMŞİRE

64,90388

YEDEK

80

31583441***

MEHMET KAPLAN

HEMŞİRE

64,82707

YEDEK

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI                                                                                                       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı sonuçlarına göre asıl ve yedek kazananların listesi 20/07/2018 

ECZACI (1)

1-Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.       

2-İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

S. No

TC KİMLİK NO

ADI SOYADI

SONUÇ

AÇIKLAMA

1

32671377***

MEHMET SALİH UÇAN

ASIL

KAZANDINIZ

2

11951065***

MURAT AYYILDIZ

YEDEK

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.07.2018 16:31
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