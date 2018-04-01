Bülent Ecevit Üniversitesine 52 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak! Başvurular Yarın Başlıyor

Bülent Ecevit Üniversitesi'ne sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Üniversite Rektörlüğünden geçtiğimiz gün yapılan duyuruda Rektörlüğün 2016 KPSS puanlarıyla Hemşire, Sağlık Teknikeri ve Röntgen Teknisyeni alımı yapacağı belirtilmiş , duyuruda "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak ve KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla (yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın) sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjan dağılımı şu şekilde :

Başvuruda bulunacak adayların 2016 KPSS'ye girmiş olması, "Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP94 puanı bulunmak, Lisans Mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3 puanı bulunmak" şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Başvurular talep edilen belgelerle Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen yapılacak. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru sırasında talep edilen belgeler şu şekilde :

Dilekçe Örneği,

Sağlık beyanı,

Askerlik beyanı,

Adli Sicil Kaydı beyanı,

İş Talep Formu (Üniversitemiz http://www.beun.edu.tr adresinden temin edilecek olup, isteklilerin başvuruya gelmeden önce eksiksiz bir biçimde doldurması gerekmektedir.)

Özgeçmiş.

Mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi. (Aslı gösterilmek kaydıyla onaysız fotokopisi de kabul edilecektir.) 2 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)

Kimlik Fotokopisi.

2016 KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi.

Detaylı bilgi Üniversitenin www.beun.edu.tr adresinden öğrenilebiliyor.

KPSSCAFE - ANKARA