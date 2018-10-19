Bozok Üniversitesi 2016 ve 2018 KPSS ile Sağlık Personeli Alacak!

Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile hemşire, eczacı, ebe ve sağlık teknikeri alacak. Alım yapılacak sağlık personelleri 657'ye tabi memur statüsünde sözleşmeli olarak çalıştırılacak. Alımlar 2016 ve 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girenler arasından alınacak. İşte başvuru şartları ve detaylar...

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanda '' Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, Lisans mezunları için 2018 Yılı KPSS (B grubu), Önlisans ve Lise mezunları için 2016 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıĢtırılacak sözleşmeli personel alınacaktır. Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.'' ifadelerine yer verildi.

Başvuru Tarihi : 19/10/2018-02/11/2018 Cuma günü saat 17.00’a kadar, Başvuru Yeri : Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- 2016 yılı ve 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için 2016 yılı KPSSP94, Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSSP93, Lisans mezunları için 2018 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenen asil ve yedek kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlan edilen kadro sayısının 2 (iki) katı kadar yedek uygulanacaktır.

Eczacı Unvanına Başvuruların Değerlendirilmesi: Eczacı unvanı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar”a ekli 1 sayılı cetvelde yer alan unvanlar arasında sayıldığından KPSS sınav şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde, adaylara sözlü sınav yapılacak olup kazanan aday sözlü sınav başarı puanı sırasına göre tespit edilerek ayrıca www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi fotokopisi,

2- KPSS Sonuç Belgesi

3- Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiĢ),

4- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.

5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi,

6- Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair tecrübe belgesi. Tecrübe belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Tecrübe belgesini veren işyeri ile sigorta primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir.

7- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR:

1- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.

2- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir.