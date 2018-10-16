Binlerce Sağlık Personeli Zimmet Bekliyor!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile Sağlık Bakanlığı'na atanan binlerce sağlık personeli 4 ayı geçen zimmet probleminin çözülmesini bekliyor. KPSS cafe olarak memurların ve memur adaylarının sorunlarını, problemlerini sık sık gündeme getiriyoruz. Toplu halde zimmet bekleyen binlerce sağlık personeli zimmet sorununun çözümü için sosyal medya platformu Twitter üzerinden BinlerceSağlıkçı Zimmete başlığı/etiketi altında sorunlarının çözüme kavuşması için seslerini duyurmaya çalışıyor.

ATAMALAR YAPILDI ZİMMET YOK

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda ataması yapılan binlerce personel zimmete düşmedikleri için görevlerine başlayamıyorlar. 4 ayı geçmesine rağmen hale zimmete düşmeyen sağlık personellerinin yaşadıkları sorunların en başında belirsiz bekleyiş olarak tanımlıyorlar. Ataması yapıldığı halde göreve başlayamayan sağlık personelleri ile birlikte aileleri de aynı belirsiz durumu yaşamaya mecbur kalıyorlar.

Binlercce insan ile birlikte ilişkili olan aileleri ve sevdikleri de bu zimmet sorunu nedeniyle olumsuzluklar yaşıyorlar.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GETİRMİŞTİK!

KPSS CAFE olarak her zaman memur adaylarının ve memurların seslerini duyurmaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Daha önce de Sağlık Zimmet Bekleyenlerin Sesini Duyun başlığı ile haber yaparak mağduriyetelerin giderilmesini talep etmiştik.

Twitter üzerinden Binlerce Sağlıkçıya Zimmet etiketi altında sesini duyurmaya çalışan sağlık personellerinin mesajlarından bazıları şöyle;

''Görevimizin başında olmak istiyoruz artık 4 aydır BinlerceSağlıkçı Zimmete düşmeyi bekliyor''

''Akıl sağlığımız bozulmadan raporumuzu almak istiyoruz Sn bakanım ''

''Sürekli bi haber bekliyoruz buda hepimizi çok yıprattı ne zaman başlıyosun sorularını duymamak için konuşmaz olduk çevremizdekilerle bu hafta son bekleyişimiz olsun toplu halde''

''Arkadaşlarımız başladı biz hala hayaller kuruyoruz''

''Göreve başlayanlara imreniyoruz . 2018/5 Sağlıkçılar in soruşturması bitsin artık . 4 aydır her gün beklemekten sabır taşı olduk . ''

''Ne iş bakabiliyoruz belki hemen düşmr olur diye ne de herhangi bir plan..4 ay böyle geçti yeter artık.''

''Bu Cuma da geride kalan biz sağlıkçıların son zimmet beklediği gün olsun düşelim şu zimmete ağlayarak değil gülerek koyalım başımızı yastığa''

''Farkındalık yaratmak değil ki bizim işimiz bırakın şu hastalarımızın hayatlarına dokunduğumuz günler gelsin artık. Size kendimizi göstermeye çalışmaktan yorulduk düşsün şu zimmet. ''

''Toplu zimmet istiyoruz taksitli zimmet değil''

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