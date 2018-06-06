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Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'nce geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete, Devlet Personel Başkanlığı ve üniversite resmi sitesi vasıtasıyla yayımlanan personel alım ilanı için başvuru sürelerinde sona gelindi.

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Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'nce geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete, Devlet Personel Başkanlığı ve üniversite resmi sitesi vasıtasıyla yayımlanan personel alım ilanı için başvuru sürelerinde sona gelindi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 18:09
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'nce geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete, Devlet Personel Başkanlığı ve üniversite resmi sitesi vasıtasıyla yayımlanan personel alım ilanı için başvuru sürelerinde sona gelindi.

Üniversitenin sözleşmeli personel alımı duyurusunda alıma ilişkin, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 gün ve 7/157054 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2.maddenin (b) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 40 adet sözleşmeli personel alınacaktır." denilmiş, başvuru şartları ve kontenjan bilgisi aşağıdaki gibi açıklanmıştı. 

Başvuruda bulunacak adayların 2016 KPSS'ye girmiş olması şartı aranıyor, ayrıca başvuru özel şartlarının da dikkatle incelenmesi gerekiyor. Başvurular 8 Haziran 2018 tarihine kadar Balıkesir Üniversitesi Personel Dairesine şahsen başvuru şeklinde yapılacak. Başvuru sürecine dair detaylı bilgi balikesir.edu.tr ya da personel.balikesir.edu.tr adreslerinden öğrenilebilir.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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