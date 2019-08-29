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Bakanlık Duyurdu:9 bin 576 atama yapılacak!

Sağlık Bakanlığı tarafından 8 bin 876 doktor, 633 uzman doktor ve 67 yan dal uzman doktoru olmak üzere toplam 9 bin 576 personel alımı için duyuru yayımladı. İşte detaylar...

Bakanlık Duyurdu:9 bin 576 atama yapılacak!

Sağlık Bakanlığı tarafından 8 bin 876 doktor, 633 uzman doktor ve 67 yan dal uzman doktoru olmak üzere toplam 9 bin 576 personel alımı için duyuru yayımladı. İşte detaylar...

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:49
Bakanlık Duyurdu:9 bin 576 atama yapılacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca doktor alımları ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"2019’da kura ile yaklaşık 25 bin stratejik personelin; yani tabip, uzman tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi ve eczacı unvanlarında personelin atamasını gerçekleştireceğimizi açıklamıştık. Bugün yayımlanan ilanımızla alımların 4. dilimini gerçekleştiriyoruz.

Bu kapsamda 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık. Kura ile yerleştirme işlemleri, 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.Dün yerleştirme sonuçları açıklanan 12 bin tabip dışı sözleşmeli sağlık personelimize ve bugün kura başvuruları başlayan 88. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlüsü tabiplerimize başarılar diliyorum. Bu yeni atamalarla daha da güçlenecek olan sağlık ordumuz ile vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. "

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Son Güncelleme: 29.08.2019 10:53
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