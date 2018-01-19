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Bakan'dan Sağlık Personellerine Yıpranma Payı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, katıldığı bir programda sağlık personellerinin yıpranma payı meselesine değindi.

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Bakan'dan Sağlık Personellerine Yıpranma Payı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, katıldığı bir programda sağlık personellerinin yıpranma payı meselesine değindi.

19 Ocak 2018 Cuma 23:38
Bakan'dan Sağlık Personellerine Yıpranma Payı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan sağlık personellerine yıpranma payı hakkında bir son dakika açıklaması geldi. 

'Örgütsel Temsil ve Yönetimin Temelleri ile Kadınların Statüsündeki Değişim Eğitim Projesi' sertifika törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Jülide Sarıeroğlu, programda yaptığı konuşmasında, kadın istihdamına değinirken sağlık çalışanlarının uzun süreden bu yana beklediği yıpranma payı açıklamasını yaptı.

Sağlık personellerinin yıpranma payı sorununa değinen Bakan Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya yönelik talimatlarını hatırlatarak "Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan söz bir kere çıkar ve gereği yapılır" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın konu ile ilgili bazı görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan Sarıeroğlu, Bakanlık olarak bu konuya yoğunlaştıklarını da söyledi. Öte yandan Bakan Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Yıldırım'ın ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da bu konuya olumlu şekilde baktığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan söz bir kere çıkar ve gereği her zaman yerine getirilmiştir. Bu anlamda yıpranmayla ilgili konunun da gereği yerine getirilecektir. Sağlık Bakanlığımızın bu konularla ilgili taraflarla istişare içinde olduğunu biliyorum. İnşallah kısa süre içerisinde de nihayete erdirilir çalışmalar ve sağlık emekçilerimizin bekledikleri bu müjde Sağlık Bakanımız, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız tarafından inşallah dile getirilir diye umut ediyorum. İyi niyetli bir bakışımız var. Sağlık Bakanımız da öyle. Sağlık emekçilerini çok önemsiyor. Konuşmalarında da her zaman vurgusu ilk önce 'kendi çalışma arkadaşlarım' diye başlayan bir bakanımız var."

Maliye Bakanlığının Açıklaması

Geçtiğimiz ay TBMM Genel Kurulunda sağlık personellerine yıpranma payına değinen Maliye Bakanı Naci Ağbal,  "Sağlık Bakanlığında yıpranma ve özlük haklarıyla ilgili bakanlıkla geçmişte yapmış olduğumuz çalışmalar var. Son olarak ekonomi yönetimi ve Bakanlar Kurulunda bu konuda değerlendirme yapıp, o konuyla ilgili de bir adım atılacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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