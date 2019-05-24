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Bakan Açıkladı! Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Mülakatsız mı Olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 bin 689 sağlık personeli alımı müjdesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımı kadro dağılımını açıkladı ve açıklamalarındaki KPSS ve mülakat ayrıntısı dikkatimizi çekti. Bakan'ın açıklamalarındaki detay Sağlık Bakanlığı Personel alımlarının mülakatsız olacağını gösteriyor. İşte detaylar...

Bakan Açıkladı! Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Mülakatsız mı Olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 bin 689 sağlık personeli alımı müjdesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımı kadro dağılımını açıkladı ve açıklamalarındaki KPSS ve mülakat ayrıntısı dikkatimizi çekti. Bakan'ın açıklamalarındaki detay Sağlık Bakanlığı Personel alımlarının mülakatsız olacağını gösteriyor. İşte detaylar...

24 Mayıs 2019 Cuma 00:24
Bakan Açıkladı! Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Mülakatsız mı Olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 bin 689 sağlık personeli alımı müjdesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımı kadro dağılımını açıkladı ve açıklamalarındaki KPSS ve mülakat ayrıntısı dikkatimizi çekti. Bakan'ın açıklamalarındaki detay Sağlık Bakanlığı Personel alımlarının mülakatsız olacağını gösteriyor. İşte detaylar...

Sağlık Bakanı ne demişti;

"İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek."

Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden https://yhgm.saglik.gov.tr/ takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi. Sağlık camiamıza hayırlı olsun."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMLARI KPSS İLE MÜLAKATSIZ YAPILACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında tüm sağlık personellerini yakından ilgilendiren bir detay yer alıyor. Bakan Koca; "Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek." ifadelerini kullanarak alımların KPSS ile yapılacağını, mülakatsız olacağını açıklamış oldu.

DETAYI KPSS CAFE PAYLAŞIYOR

Bakan Koca'nın açıklamaları tüm haber sitelerinde yer aldı ancak açıklamalarındaki " bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personel" detayı alımların mülakatsız olarak yapılacağını gösteriyor.

Tüm sağlık personelleri alımların mülakat ile yapılacağı iddiasının ardından tepkilerini dile getirmişti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.05.2019 11:15
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