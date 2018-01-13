Bakan Açıkladı: 7655 İhraç, 252 İade, 243 Açıkta Personel Var

Sağlık bakanı Ahmet Demircan bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda Bakan Demircan Bakanlıktan ihraç edilen personel sayısını açıkladı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan OHAL kapsamında Bakanlıktan toplamda 7 bin 655 personelin ihraç edildiğini, ihracın sonrasında gelen itirazların değerlendirilmesiyle 252 personelin göreve iade edildiğini belirten Bakan Demircan, 243 personelin de şu an açıkta olduğunu söyledi.

Yıpranma Payı

Yüz binlerce sağlık çalışanlarının büyük bir merakla beklediği yıpranma paylarına ilişkin bir hazırlık içinde olduklarını ifade eden Bakan Demircan, özlük haklarıyla ilgili yapılacak çalışmaların içerisinde, sağlık çalışanlarına yıpranma payının verilmesinin de yer aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde sağlık çalışanlarının "5 yıllık hizmetine karşılık 1 yıl yıpranma payı verilmesi" sözünün de geride kalmayacağını söyleyen Bakan Demircan, sorunun çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Uyuşturucu Saldırısı Altındayız

Madde bağımlılığı ile ilgili yürütülen çalışmalara da değinen Demircan, Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu uyuşturucuyla ilgili üst kurula 8 bakan, bir de başbakan yardımcısının katıldığını hatırlattı.

Uyuşturucu konusunun hassas bir konu olduğunu ifade eden Demircan, "Türkiye için bir tehdit olarak algılıyorum. Türkiye sanki uyuşturucu açısından terör örgütleri tarafından, birtakım güçler tarafından hedef seçilmiş. Türkiye'de uyuşturucunun yaygınlaşması için bir gayret sergileniyor, görüntüsünü algılıyoruz. Bunun önüne geçmek için de bütün kurumlarıyla devlet üzerine düşeni yapmaya çalışıyor." diye konuştu.

Demircan, bakanlıkların gerekli tedbirleri aldığını, Sağlık Bakanlığının da uyuşturucu belasına müptela olan kişilerin tedavisi için çalıştığını dile getirdi.

"Ocak ayının son haftasında ilk çalışmamızı yapacağız"

Sözleşmeli Personellerin Başarı Değerlendirmesi

Sözleşmeli sağlık personelinin başarı değerlendirmesi konusuna da değinen Bakan Demircan, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli personelde değerlendirme yapmak zorundayız. Başarı değerlendirmesi bu. Karne belki hoş düşmüyor, konuya öyle bakmayalım. Performans değerlendirmesi olarak değerlendirelim. Başarılıyı başarısızdan ayırmak gereklidir. Hizmetin kalitesini yükseltmek için başarıya ödül vermek lazım. Başarısızsa kişi, belli puanın altına düşerse o sözleşmenin sonlandırılması lazım. Bunların kriterlerini belirliyoruz. Önümüzdeki günlerde sözleşmeli personelimizde ve diğer sağlık çalışanlarımızda eğitim çalışmalarımızı yapacağız. Sanıyorum ocak ayının son haftasında ilk çalışmamızı yapacağız. Onlar da bilecekler hangi değerlendirmelerden geçeceklerini."

Kpsscafe.com.tr | Ankara