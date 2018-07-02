ATT'ler Atama ve Düzenleme Bekliyor

ATT mezunları atama bekliyor.

2018 yılında kendilerine düşük seviyede kadro ayrılan Acil Tıp Teknisyenleri, haklı taleplerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. Özellikle KPSSCAFE'ye yolladıkları mesajlarında ATT mezunları, Sağlık Bakanlığının 27 bin personel alımında kendilerine yeteri kadar kadro ayrılmadığını dile getiriyor.

Yetkililere seslerini duyurma adına biz de ATT mezunu adaylar için bu haberimizi kaleme aldık.

Kendilerine yeteri kadro ayrılmadığını söyleyen ATT mezunları, İlk ve Acil Yardım bölümlerinin gelecek yıldan itibaren 4 yıllık olmasını talep ediyor. Bu konuda da adaylar seslerini YÖK'e duyurmaya çalışıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2018'İN KALAN AYLARINDA İŞKUR ARACILIĞIYLA PERSONEL ALACAK

Merkezi atama ile kendi bünyesine 27 bin personel alımı yapan Sağlık Bakanlığı, yılın kalan aylarında 19 bin sağlık işçisi alımı yapacak. Alımlar İŞKUR aracılığıyla yapılacak. İlanlar yayımlandığı anda bildirim almak için KPSSCAFE mobil uygulamasını indirin.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından ATT atama ve diğer taleplerinizi yazabilir, yetkililere seslenebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA