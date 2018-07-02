Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

ATT'ler Atama ve Düzenleme Bekliyor

ATT mezunları Sağlık Bakanlığı'ndan atama, YÖK'ten de düzenleme talep ediyor. Peki ATT mezunlarının bu çağrısı karşılık bulacak mı?

banner396

ATT'ler Atama ve Düzenleme Bekliyor

ATT mezunları Sağlık Bakanlığı'ndan atama, YÖK'ten de düzenleme talep ediyor. Peki ATT mezunlarının bu çağrısı karşılık bulacak mı?

02 Temmuz 2018 Pazartesi 22:31
ATT'ler Atama ve Düzenleme Bekliyor

ATT mezunları atama bekliyor.

2018 yılında kendilerine düşük seviyede kadro ayrılan Acil Tıp Teknisyenleri, haklı taleplerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. Özellikle KPSSCAFE'ye yolladıkları mesajlarında ATT mezunları, Sağlık Bakanlığının 27 bin personel alımında kendilerine yeteri kadar kadro ayrılmadığını dile getiriyor.

Yetkililere seslerini duyurma adına biz de ATT mezunu adaylar için bu haberimizi kaleme aldık. 

Kendilerine yeteri kadro ayrılmadığını söyleyen ATT mezunları, İlk ve Acil Yardım bölümlerinin gelecek yıldan itibaren 4 yıllık olmasını talep ediyor. Bu konuda da adaylar seslerini YÖK'e duyurmaya çalışıyor. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 2018'İN KALAN AYLARINDA İŞKUR ARACILIĞIYLA PERSONEL ALACAK

Merkezi atama ile kendi bünyesine 27 bin personel alımı yapan Sağlık Bakanlığı, yılın kalan aylarında 19 bin sağlık işçisi alımı yapacak. Alımlar İŞKUR aracılığıyla yapılacak. İlanlar yayımlandığı anda bildirim almak için KPSSCAFE mobil uygulamasını indirin.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından ATT atama ve diğer taleplerinizi yazabilir, yetkililere seslenebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ATTAtt AtamaAtt Personel AlımıIlk Ve Acil Yardım Teknikeri Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
anne 2 dakika önce

lutfen att atamasi yapilsin.kizim 86puanla yerlesemedi ve cok uzuldu.lutfen bir sans daha verin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kadroya Geçen Taşeronların Özlük Hakları ile İlgili Sorular ve Cevaplar (Servis, Yemek, Sendika, Resmi Tatilleri,..)
Kadroya Geçen Taşeronların Özlük Hakları ile İlgili Sorular ve Cevaplar (Servis, Yemek, Sendika, Resmi Tatilleri,..)
KPSS 2018/5 ile Yerleşenler İçin Duyuru Geldi: İşte Evrak Teslim Tarihi
KPSS 2018/5 ile Yerleşenler İçin Duyuru Geldi: İşte Evrak Teslim Tarihi
KPSS 2018/5 ile Yerleşen Adaylar Ne Yapacak?
KPSS 2018/5 ile Yerleşen Adaylar Ne Yapacak?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim