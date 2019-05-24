Ameliyat Teknikerleri Yönetmelik Mağduru!

Ameliyat Teknikerleri yönetmeliğin değiştirilerek mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. İşte detaylar...

Ameliyat Teknikerleri tarafından bize ulaştırılan talepler şöyle;

KKTC ve Türkiye’de yaklaşık 50 Üniversiteden mezun olan Ameliyathane (Teknikerleri) Hizmetleri öğrencileri Ameliyathane Teknikerleri ünvanını alır.Güvenli Cerrahiyi sağlamak için öğrencilere üniversite Laboratuvarında gerçek ameliyathanelerde cerrahi disipline uygun olarak Cerrahlar ve akedemisyenler tarafından eğitim verilir.

Üniversite müfredat programlarının tamamında cerrahi güvenliği artıracak şekilde,steril cerrahi ekibe ( Scrup-Sirküle ) dahil edilmek üzere Ameliyathane Teknikerleri öğrencileri yetiştirilmektedir.

Görev tanımında”Ameliyathane Teknikerleri steril olarak ameliyata dahil olur Cerrahı asiste eder” maddesi olmadığı için Ameliyathane Teknikerleri özel sektörde iş bulamayarak mağdur olmaktadır.Bazı devlet hastanelerinde de steril olarak ameliyata dahil edilmeyerek mesleğinin gereğini yapamamakta ve geri planda heba olmaktadır.

Sağlık Bakanlığınca çıkarılan 29007 sayılı Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik vesilesinde, Ek-1/b’de, ‘İş ve görev tanımları’ maddesine müteakip tanımlanan Ameliyat (Cerrahi) Teknikerliği bölümü görevleri sayımındaki ğ bendinde; ‘Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eder’ ibaresinin, “Ameliyat sırasında steril alan içinde (Scrup-Sirküle ) çalışır Cerrahı asiste eder ” ibaresiyle değiştirilip Görev Tanımında açık uçlu ifadeler bırakılmadan düzenlenmesi gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde düzenlenen iki aylık Ameliyathane sertifika programlarına katılan Ebe-Hemşire , Sağlık Memuru , Toplum Sağlığı Teknisyeni , Laboratuvar Teknikerleri bile steril vakaya dahil olma hakkı kazanırken cerrahlardan ve akademisyenlerden cerrahi eğitim alan Ameliyathane Teknikerleri steril olarak ameliyata girmekte ve iş bulmakta zorlanmaktadır.Sağlık Bakanlığı bünyesinde düzenlenen Ameliyathane sertifika programlarından dolayı Cerrahi standartları oluşturmak için kurulan Ameliyathane Teknikerleri ameliyathanelerde görev alamamaktadır.Sertifika programları iptal edilerek Diplomalı mezunların önü açılmalıdır.

Ameliyathane Teknikerlerinin bir diğer sorunu olan PDC ( Bulundurulması Zorunlu Asgari personel) tablosunda bir çok branş bulunmasına rağmen Ameliyathane Teknikerleri PDC tablosuna alınmamış alınmayı beklemektedir.

Ameliyathane (Cerrahi) Teknikerler 16 bin mezuna sahiptir.Yıl sonunda mezun olacak olan öğrencilerimizle mezun sayımız 19-20 bin civarında olacağı ön görülüyor devlet büyüklerinin 2014 yılından günümüze Ameliyathane (Cerrahi) Teknikerlerin mağduriyetlerini duymamış ve giderilmemiş olmaları çok vahim üzücü bir durum.Mevzuat çalışmalarından değerlendirileceği söylense de somut bir adım bekliyoruz artık. Sağlık Bakanlığını, ilgili birim olan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü Sağlık Komisyonunu göreve mağduriyettin giderilmesi için çalışmaları başlatmasını istiyoruz

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA