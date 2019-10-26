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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi En Az Lise Mezunu 125 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor! İşte Başvuru Şartları...

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayınlanan bir ilan ile çok sayıda sağlık personeli alınacağı açıklandı. Yayınlanan ilana göre; Hemşire, Fizyoterapist, laborant, Eczacı, Sağlık Fizikcisi, Röntgen Teknisyeni, Ebe, Biyolog,Sağlık Teknikeri ve diğer sağlık personeli kadrolarına 4/B statüsünde sözleşmeli personel alınacağı belirtildi. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi En Az Lise Mezunu 125 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor! İşte Başvuru Şartları...

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayınlanan bir ilan ile çok sayıda sağlık personeli alınacağı açıklandı. Yayınlanan ilana göre; Hemşire, Fizyoterapist, laborant, Eczacı, Sağlık Fizikcisi, Röntgen Teknisyeni, Ebe, Biyolog,Sağlık Teknikeri ve diğer sağlık personeli kadrolarına 4/B statüsünde sözleşmeli personel alınacağı belirtildi. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

26 Ekim 2019 Cumartesi 14:32
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi En Az Lise Mezunu 125 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor! İşte Başvuru Şartları...

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayınlanan bir ilan ile çok sayıda sağlık personeli alınacağı açıklandı. Yayınlanan ilana göre; Hemşire, Fizyoterapist, laborant, Eczacı, Sağlık Fizikcisi, Röntgen Teknisyeni, Ebe, Biyolog,Sağlık Teknikeri    ve diğer sağlık personeli kadrolarına 4/B statüsünde sözleşmeli personel alınacağı belirtildi. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...
 

Yayınlanan ilanda "Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçe ve döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http://www.afsu.edu.tr/ duyurular adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür." ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 26.10.2019 16:00
Anahtar Kelimeler:
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
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