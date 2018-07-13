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Adnan Menderes Üniversitesi Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

Adnan Menderes Üniversitesi 115 kamu personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre atanan adaylar belli oldu.

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Adnan Menderes Üniversitesi Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

Adnan Menderes Üniversitesi 115 kamu personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre atanan adaylar belli oldu.

13 Temmuz 2018 Cuma 17:03
Adnan Menderes Üniversitesi Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

Adnan Menderes Üniversitesi kamu personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı.

Adnan Menderes Üniversitesi tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 115 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Bu alıma ait başvurular geçtiğimiz hafta sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından sonuçlar beklenmeye başladı ve sonuçlar üniversite resmi internet sayfası aracılığıyla duyrduldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite Hastanemize KPSS B Grubu Puan sırası esas alınmak suretiyle ekte belirtilen pozisyonlara alım sonuçları açıklanmıştır.

3 Eczacı alımı ile ilgili aday sayısı pozisyon sayısından fazla olduğu için sözlü sınavı 13/07/2018 tarihinde Rektörlük Binası 3. Kat. Toplantı Salonu’nda Saat: 10.00'da yapılacaktır."

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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