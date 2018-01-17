7 Yaşındaki Çocuk Yanlış İğnenin Kurbanı mı Oldu? Savcılık Soruşturma Başlattı

İlköğretim okulu öğrencisi 7 yaşındaki Hüseyin Alemdar Talan'ın yanlış iğne sonucu hayatını kaybettiği iddiası üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Ailenin Avukatı Pekay Salmanoğlu, geçtiğimiz gün yüksek ateş sebebiyle babası tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Talan'a tahlil ve tetkiklerin ardından sinüzit teşhisi konulduğu belirtildi. Salmanoğlu, reçetesinin düzenlenmesinin ardından başka bir merkezde iğne yapılan 7 yaşındaki çocuğun evine gitmesinden sonra fenalaştığını bunun üzerine tekrar hastaneye kaldırıldığını söyledi. Hüseyin Alemdar Talan (7) kaldırıldığı hastanede tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili şikayetçi olan aile Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. 7 yaşındaki minik çocuğun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nun incelemeleri sonrasında kesinleşecek. Talihsiz Hüseyin Alemdar'ın cenazesi İstanbul Halkalı'daki Zeynebiye Camisindeki öğle namazının ardından toprağa verilecek.

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