Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

7 Yaşındaki Çocuk Yanlış İğnenin Kurbanı mı Oldu? Savcılık Soruşturma Başlattı

İlköğretim okulu öğrencisi 7 yaşındaki Hüseyin Alemdar Talan'ın yanlış iğne sonucu hayatını kaybettiği iddiası üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

banner396

7 Yaşındaki Çocuk Yanlış İğnenin Kurbanı mı Oldu? Savcılık Soruşturma Başlattı

İlköğretim okulu öğrencisi 7 yaşındaki Hüseyin Alemdar Talan'ın yanlış iğne sonucu hayatını kaybettiği iddiası üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:42
7 Yaşındaki Çocuk Yanlış İğnenin Kurbanı mı Oldu? Savcılık Soruşturma Başlattı

7 Yaşındaki Çocuk Yanlış İğnenin Kurbanı mı Oldu? Savcılık Soruşturma Başlattı

İlköğretim okulu öğrencisi 7 yaşındaki Hüseyin Alemdar Talan'ın yanlış iğne sonucu hayatını kaybettiği iddiası üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Ailenin Avukatı Pekay Salmanoğlu, geçtiğimiz gün yüksek ateş sebebiyle babası tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Talan'a tahlil ve tetkiklerin ardından sinüzit teşhisi konulduğu belirtildi. Salmanoğlu, reçetesinin düzenlenmesinin ardından başka bir merkezde iğne yapılan 7 yaşındaki çocuğun evine gitmesinden sonra fenalaştığını bunun üzerine tekrar hastaneye kaldırıldığını söyledi. Hüseyin Alemdar Talan (7) kaldırıldığı hastanede tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili şikayetçi olan aile Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. 7 yaşındaki minik çocuğun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nun incelemeleri sonrasında kesinleşecek. Talihsiz Hüseyin Alemdar'ın cenazesi İstanbul Halkalı'daki Zeynebiye Camisindeki öğle namazının ardından toprağa verilecek.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.01.2018 13:44
Anahtar Kelimeler:
SavcılıkSavcılık Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Açıkladı: 7655 İhraç, 252 İade, 243 Açıkta Personel Var
Bakan Açıkladı: 7655 İhraç, 252 İade, 243 Açıkta Personel Var
Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı Başvuruları Sürüyor
Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı Başvuruları Sürüyor
Flaş Haber: Bakan İstifasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sundu
Flaş Haber: Bakan İstifasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sundu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim